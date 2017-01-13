Два человека получили травмы в аварии, которая произошла 14 января, около 13.00, на столичной улице Уральской. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Партизанского района Екатерина Шкодинская.



Фото: ГАИ Партизанского района

— По предварительным данным, водитель Volkswagen на перекрестке Уральская — Фроликова не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части на остановку общественного транспорта, где по касательной столкнулся с автобусом и совершил наезд на двух женщин, — сказали в ГАИ.



Фото: ГАИ Партизанского района

В результате ДТП одна из женщин получила травмы в виде ушибов и ссадин, вторую пришлось госпитализировать.

В ГАИ напомнили, что в сложных погодных и дорожных условиях водители должны быть предельно внимательными и осторожными за рулем. Выбирать безопасную скорость, увеличить дистанцию и боковой интервал между движущимися транспортными средствами, избегать резких маневров и торможений.