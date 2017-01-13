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SpaceX впервые после аварии запустила и посадила ракету Falcon 9
Американская частная космическая компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с коммуникационными спутниками Iridium. Ракета стартовала с авиабазы Ванденберг в Калифорнии.
Через 8 минут после запуска первая ступень успешно села на беспилотную платформу в Тихом океане.
Falcon 9 вывела на орбиту десять аппаратов спутниковой телефонной связи нового поколения Iridium NEXT.
Запуск 14 января стал первым после аварии Falcon 9, которая произошла
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Falcon 9 вывела на орбиту десять аппаратов спутниковой телефонной связи нового поколения Iridium NEXT.
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