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SpaceX впервые после аварии запустила и посадила ракету Falcon 9

14.01.2017 21:14 — Разное | Tut.by  
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Американская частная космическая компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с коммуникационными спутниками Iridium. Ракета стартовала с авиабазы Ванденберг в Калифорнии.


Скришот: SpaceX

Через 8 минут после запуска первая ступень успешно села на беспилотную платформу в Тихом океане.

Falcon 9 вывела на орбиту десять аппаратов спутниковой телефонной связи нового поколения Iridium NEXT.

Запуск 14 января стал первым после аварии Falcon 9, которая произошла в сентябре 2016 года. Тогда во время предстартового пуска двигателей взорвался топливный бак второй ступени ракеты.

 
 
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Falcon 9 вывела на орбиту десять аппаратов спутниковой телефонной связи нового поколения Iridium NEXT.

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