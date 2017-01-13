Американская частная космическая компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с коммуникационными спутниками Iridium. Ракета стартовала с авиабазы Ванденберг в Калифорнии.



Скришот: SpaceX

Через 8 минут после запуска первая ступень успешно села на беспилотную платформу в Тихом океане.

Falcon 9 вывела на орбиту десять аппаратов спутниковой телефонной связи нового поколения Iridium NEXT.

Запуск 14 января стал первым после аварии Falcon 9, которая произошла в сентябре 2016 года . Тогда во время предстартового пуска двигателей взорвался топливный бак второй ступени ракеты.