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Турция отгородилась от Сирии и Ирака 330-километровой стеной

14.01.2017 20:22 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 янв — Sputnik. Турция завершила работы по сооружению бетонной стены протяженностью 330 километров на границе с Ираком и Сирией, передает в субботу агентство Anadolu со ссылкой на Генштаб страны.

Турция отгородилась от Сирии и Ирака 330-километровой стеной
© REUTERS Bassam Khabieh
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Также агентство пишет о том, что еще на 191-километровом участке южной границы натянуты ограждения из колючей проволоки.

Сообщается, что благодаря предпринятым турецкими властями мерам безопасности, за минувший год предотвращено 57186 попыток незаконного пересечения границы с Турцией, причем большинство нарушений (89,5%) приходилось со стороны Сирии. Пограничники задержали более 42 тысяч человек, в числе которых граждане 74 стран мира. Большинство нарушителей (390336 человек) — сирийцы.

Кроме того отмечается, что количество наемников, пытавшихся примкнуть к террористической группировке "Исламское государство" по сравнению с 2015 годом снизилось в семь раз.

 
Теги: Минск
 
 
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Благодаря предпринятым мерам безопасности задержано более 42 тысяч человек, преимущественно сирийцев, пытавшихся незаконно попасть в Турцию.

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