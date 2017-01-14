МИНСК, 14 янв — Sputnik. Турция завершила работы по сооружению бетонной стены протяженностью 330 километров на границе с Ираком и Сирией, передает в субботу агентство Anadolu со ссылкой на Генштаб страны.



© REUTERS Bassam Khabieh Авиаударом в Сирии уничтожены 168 бензовозов Исламского государства

Также агентство пишет о том, что еще на 191-километровом участке южной границы натянуты ограждения из колючей проволоки.

Сообщается, что благодаря предпринятым турецкими властями мерам безопасности, за минувший год предотвращено 57186 попыток незаконного пересечения границы с Турцией, причем большинство нарушений (89,5%) приходилось со стороны Сирии. Пограничники задержали более 42 тысяч человек, в числе которых граждане 74 стран мира. Большинство нарушителей (390336 человек) — сирийцы.

Кроме того отмечается, что количество наемников, пытавшихся примкнуть к террористической группировке "Исламское государство" по сравнению с 2015 годом снизилось в семь раз.