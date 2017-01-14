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Черник провел четвертый "сухой" матч подряд за "Нанси"

15.01.2017 00:10 — Разное | Tut.by  
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Белорусский вратарь «Нанси» Сергей Черник провел шестой «сухой» матч в сезоне. Всего три в рамках чемпионата Франции и три в Кубке.


Фото: asnl.net

В последних семи матчах вратарь пропустил 1 мяч. Подробная статистика Черника здесь.

Нанси – Бастия - 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - Диа (59).

Нанси: Черник, Дианье, Мюратори, Кюффо, Бадила, Педретти, Диарра, Диа (Сету, 75), Гиделейе (Пюйо, 66), Кулибали, Манданн (Хаджи, 46).

Бастия: Лека, Маранж (Бенгтссон, 17), Джику, Сиони, Мостефа, Каюзак (Нанжис, 70), Кейта, Сент-Максимен, Даник, Диалло (Нгандо, 61), Кривелли. Предупреждения:

 
 
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Белорусский вратарь "Нанси" Сергей Черник провел шестой "сухой" матч в сезоне. Всего три в рамках чемпионата Франции и три в Кубке.

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