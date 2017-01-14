Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева прокомментировала свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Наша соотечественница заняла 13-е место.



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«Я сохраняю некоторый запас для того, чтобы можно было улучшать результаты дальше. Конечно хотелось бы закрывать все мишени, но скажу, что 9 мишеней из 10 — это очень хороший результат. Возможно, перед последним выстрелом, которым и допустила промах, поторопилась убегать на трассу. В каждой гонке для меня стоит задача — как можно лучше выполнять свою задачу», — цитирует Домрачеву « Биатлон online ».