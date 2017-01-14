В последних числах января в столице откроется финская сеть быстрого питания Hesburger. Новая точка общепита заработает на проспекте Дзержинского, 91 в торговом центре «Алми». Эту информацию AFISHA.TUT.BY подтвердил представитель владельца франшизы Hesburger Предраг Франич.





Новый для Беларуси фастфуд откроется в одном помещении с конкурентом — третьей точкой куриного бренда быстрого питания Texas Chicken, которая заработала в «Алми» на днях. У заведений будут отдельные зоны выдачи, а вот зал посадки станет общим.

О приходе Hesburger на белорусский рынок говорили еще в 2015 году. Изначально предполагалось , что финский фастфуд будет стартовать с окраины Минска, а точнее с торгового центра Green City в Каменной горке.

На первом этаже торгового центра «Алми», где в итоге запускается франшиза, в свое время был греческий фастфуд Goody’s, после — белорусский YUM Burger. Закрытие в этом месте YUM Burger директор компании по развитию пояснял «недостаточным потоком потенциальных клиентов».

После YUM Burger в «Алми» работала гродненская сеть быстрого питания «Колобки», а последние несколько месяцев помещение на первом этаже пустовало.





Многим белорусам бренд Hesburger знаком по заведениям в Вильнюсе. Сеть также работает в Латвии, Эстонии, России, Германии и Украине. На рынке Финляндии она и вовсе вытеснила гиганта индустрии — «МакДональдс».

Что касается ассортимента, то российский Hesburger, к примеру, предлагает бургеры (с говяжьей котлетой), салаты, картофель фри, тортильи, молочные коктейли, десерты (среди которых мороженое, пончики и пирожки). В меню также есть луковые кольца и куриные крылья, чай, кофе, газировка, сок. Ассортимент в литовском и латвийском Hesburger от российского практически не отличается.

— И вкус гамбургеров, и цены на них одинаковы. Единственное, в Hesburger готовят фирменные соусы. Вообще, по популярности Hesburger одинаков с «МакДональдсом», но по количеству «МакДональдс» сильно уступает финнам, — рассказывает Никита Савастеев из Риги, где новая для Беларуси сеть работает с 2004 года. — Hesburger часто делает акции, предлагает кофе за 10 центов с 10 до 11 утра, есть купоны со скидками и скидочные карты. Впрочем все, как и в других сетях.