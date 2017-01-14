Если вы только начинаете изучать иностранный язык, ходить в спортзал или осваивать новые карьерные перспективы, то, скорее всего, о мотивации думаете очень много. Почему мотивация быстро пропадает, как ее "возбудить" и в чем главные наши ошибки при начинании чего-то нового? Sputnik побеседовал с психологом Алесей Якшук на эти важные для всех нас темы.



© Sputnik/ Светлана Лицкевич, Сергей Пушкин Фитнес со Sputnik: быстрая разминка для тех, кто засиделся в офисе

Что такое мотивация (и с чем ее едят)

Психолог подчеркнула, что мотивация — это уникальное образование, в котором отражается иерархия компонентов психики, стимулирующих и направляющих активность человека к достижению какой-то цели.

"Часто можно услышать: "достигнуть можно всего, главное — желание". С точки зрения деятельностного подхода, сам мотив можно определить как "опредмеченную потребность", потребность же здесь будет выражением нужды в чем-то, причем мотив связывается с целью всей деятельности", — рассказала Якшук.

Советский психолог Додонов, как отметила собеседница Sputnik, среди мотивов выделял удовольствие от процесса деятельности, предвосхищение результатов, получение вознаграждения или избежание наказания.

"В ситуации, когда вы голодны, а на столе лежит яблоко, яблоко — это предмет, с помощью которого можно удовлетворить голод — потребность, а мотив — это съесть яблоко, чтобы не быть голодным, цель же, как образ желаемого результата, в данном случае — сытость", — пояснила психолог.

Поэтому главное, как уточнила Якшук — это цель, которую хотелось бы достигнуть.

Как правильно заниматься чем-то новым

"Идти в спортзал/учить иностранные языки/писать статью надо с целью, которая важна для вас, а для этого проследить значение этой деятельности для достижения жизненной цели. Представьте себе те выгоды, которые принесет в вашу жизнь это дело. Формулируя цель, учтите, что она должна быть конкретной и достижимой", — дала советы психолог.

Важно помнить и то, что структура у мотивации динамичная, а наши цели постепенно меняются. Есть и другие нюансы — например, известная многим пирамида Маслоу.

"Вначале удовлетворяются потребности (которые, как мы помним, предмет мотивов) низшего уровня. Справедливо сказать, что при борьбе мотива удовлетворения голода и мотива изучения английского, человек склонен двигаться в сторону холодильника. Но сказать так — значит упустить из виду волевые особенности человека", — уверена Якшук.

Как пример способностей воли — эксперимент западных ученых с зефиром и детьми. На забавном видео психологического эксперимента вы сможете понять принципы работы нашей воли.

Как поставить свою силу воли себе на службу

Как рассказала психолог, людям часто трудно начать что-то новое — так называемый страх белого листа. Есть и другие — которые вечно не заканчивают начатое, значит, какая-то ошибка происходит у них на разных стадиях деятельности и им нужны разные способы решения. "Вообще говоря, страх перед новым это естественная, нормальная реакция", — заверила Якшук.

"Однако и здесь можно применить некоторые психологические хитрости. Во-первых, наша психика устроена таким образом, что мы предпочитаем простые задачи сложным, наше восприятие ограничено, поэтому большие и сложные задачи часто вызывают панику. Но дело здесь не в отсутствии мотивации или лени. В данном случае стоит лишь разбить задачу на небольшие подзадачи и решать их постепенно, тогда начать будет проще", — дала совет психолог.

Есть и другая хитрость — она хорошо работает в случаях своего рода "насилия над собой". Например, когда нужно бросить курить или не есть много сладкого.

"В таком случае можно попробовать такой метод "самообмана", когда мы как бы принижаем значимость деятельности, ее давление, говоря себе, что "я не буду делать, я только попробую", а далее уже вступает в дело привычка", — поделилась собеседница Sputnik.

Процитировала Якшук и белорусского психолога Павла Зыгмантовича, который когда-то привел такой пример: "У меня есть товарищ, который уже лет 20 каждый день бегает по утрам. Он встает утром и говорит себе: я не буду бегать, просто встану. Потом говорит: бегать не буду, просто надену костюм и выйду, а потом — просто пройдусь. И смотрит — уже побежал".

Как закончить уже начатое дело?

Если вы столкнулись с тем, что никак не можете закончить уже начатое дело — тогда вам нужно снова задуматься о своей цели.

"Подумайте, что это за цель, какую выгоду вы получите, выполнив эту задачу, что вам может помешать ее выполнить или уже помешало. Если вы часто отвлекаетесь, то попробуйте выполнять дело в таких условиях, чтобы свести к минимуму такие возможности. В сам же момент отвлечения, когда, например, срочно захотелось покурить или проверить Facebook, понаблюдайте за этим желанием", — добавила Якшук.

Желание, согласно данным исследований, растет по своеобразной траектории: быстро появляется, растет, затем плато и медленный спад.

Почему так важно отдыхать?

"Отвлекаться, делать перерывы физиологически необходимо. Однако отдых стоит отличать от восстановления. Отдых — это смена деятельности. Так, после сидячей работы за компьютером можно сходить в магазин, прогуляться, убрать в квартире. А вот восстановление — это отдых от деятельности, "dolce far niente" — "сладкое ничегонеделанье", как говорят итальянцы. Здесь уже и сериалы находят свое место. И восстановление, и отдых важны — здесь главное баланс", — сказала собеседница Sputnik.

К слову о дедлайнах

Человек, уверена психолог, привык как-то организовывать свою жизнь — при помощи дедлайнов, понедельников или наступления нового года.

"Ставя задачу, поставьте себе границы, в которых она должна быть выполнена: когда вы начнете первую подзадачу, первый этап, и когда закончите последний. Актуализируйте мотив вознаграждения на каждом этапе, если не удается получить удовольствие от самой деятельности — вознаграждайте себя после каждого успеха", — отметила Алеся Якшук.

На самом деле, заключила психолог, не всегда важен высокий уровень мотивации.

"Существует так называемый закон оптимума мотивации или закон Йоркса-Додсона, согласно которому для каждой деятельности есть свой оптимум мотивации, когда она наиболее эффективна, а дальнейшее увеличение мотивации приводит к ухудшению результатов. Высокая мотивация нужна, если деятельность простая, стереотипная. Например, колоть дрова", — пояснила Sputnik психолог.

Если же вы занимаетесь чем-то сложным, тогда высокая мотивация может даже повредить: привести к повышенной тревожности, невнимательности, актуализации страха неудачи.

"Поэтому в случае сложной задачи стоит снизить ее значимость, разбить на этапы и вознаграждать окончание каждого", — подчеркнула Якшук.