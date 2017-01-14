В третьей части нашего сериала , основанного на реальных событиях, главный герой Дмитрий дает бесплатные мастер-классы по быстрой продаже квартиры в кризисное время и приступает к поиску проекта среди каркасных домов. Выясняет, чем отличается хороший каркасный дом от «базовой комплектации», почему «каркасник» может стоить не меньше кирпичного и что можно построить за 50 тысяч долларов?

Как продать квартиру быстро

- Участок есть, уже и «плацдарм» для строительства расчищен. Живем в квартире жены, жена торопит ежедневным вопросом «когда начнем строить дом?». Уже скоро. Только по-быстрому продам нашу «лишнюю» квартиру — и сразу же начну строить.





Квартира в Лошице. Очень рад, что она появилась в моей жизни, но жить в ней я не смог бы, как и в любом «спальнике»: если уж жить в городе, то в центре. Желательно в старом доме. А вот многие со мной не согласятся, так как считают, что все должно быть наоборот — не центр, а окраина, и новый дом. Именно поэтому квартиры в Лошице пользуются спросом. Район, в принципе, считается хорошим — здесь практически нет пьющих, большинство семей — молодые, все в кредитах, все работают. Здесь построили несколько гипермаркетов, сделали отличное транспортное сообщение. В общем, Лошица в тренде. Теоретически я мог бы самостоятельно продать свою «однушку», но через агентство недвижимости показалось проще. Ездить показывать квартиру — на это нужно время. Времени у меня нет.

Агент сразу предложила выставить квартиру за $ 47 тысяч. Хорошо, поставили. Никто не звонит. Захожу на сайт агентства, вижу, стоит такая же квартира в доме в соседнем дворе, только с ремонтом, за $ 45 тысяч. Месяца три как объявлению. Я спрашиваю агента — почему у нас дороже? — А вдруг кто-то купит…

Такое ощущение, что половина Беларуси продает недвижимость именно с посылом «а вдруг кто-то купит». Продать квартиру — не проблема, если поставить реальную цену. Просто — реальную.

Поэтому я начал постепенно снижать цену. И каждый раз, когда я скидывал тысячу, агент переживал. Причем сильнее меня. Объяснял: снизить стоимость квартиры на тысячу для белоруса очень трудно, для белоруса снижать цену — это как резать по живому. И потом эти люди рассказывают, что «рынок стоит, квартиры не продаются, кризис».

Как только я снизил стоимость квартиры до $ 42 тысяч, появились первые «поклевки», ею начали интересоваться, звонить. В итоге позвонили с конкретным предложением — возьмем за 39. И тут уже я включил белоруса, говорю, 40 и ни центом меньше. На этом и сговорились. Весь процесс продажи квартиры занял три недели.

Похожие квартиры за $ 45−50 тысяч, с ремонтом, в лучшем состоянии, чем у меня, до сих пор продаются. И это меня искренне удивляет — сейчас за $ 50 тысяч можно найти однокомнатную в центре в сталинке. А центр — это центр.

Итог: есть участок, есть деньги на руках. И нет совершенно никакого понятия, что и как строить.

Каркасник. Без вариантов

$ 40 тысяч на строительство — сумма не ахти какая, но и не маленькая, учитывая, что участок уже куплен. За эти деньги (максимум, что могу себе позволить — добавить еще 10−15 тысяч) нужно построить дом под ключ — с отделкой, коммуникациями, быстро. То есть вариант только один — каркасный дом.



Выставка каркасных домов, фото сайта zodbel.by

Я не питаю иллюзий по поводу каркасных домов и заранее согласен с комментаторами, которые напишут, что самый лучший дом — это дом из кирпича. Согласен полностью до момента обсуждения сметы. Каменный дом квадратов на 150 — это минимум $ 70 тысяч, а лучше 100. Каркасный реально построить за $ 40−50 тысяч.

Сам для себя я сформулировал отношение к каркасным домам следующим образом: развалин каменных замков по всей Беларуси я видел очень много, развалин старинных каркасных домов — нет! Мне сейчас 35 лет, и если удастся прожить еще 50 лет, каркаса на мой век хватит. Так что мне не важно, что через полвека мой дом развалится. В самом деле, может, хватит уже строить дома на 5 поколений? Мои деды не жили со своими родителями, мои родители не жили со своими родителями, я после 18 лет тоже не жил со своими. Так какой смысл строить большой дом на века? Чтоб наследникам было что продать? А давно вы видели 50-летний дом, который не требовал бы капитального ремонта и реконструкции? Со временем меняются требования к дизайну, к планировке, материалам.

Впрочем, повторюсь, было бы на руках 100 тысяч, строил бы из камня. Но вернемся к «каркасникам».

Первое, что я сделал, — начал изучать предложения рынка. И увидел удивительную картину — многие компании предлагают дома под ключ по очень демократичным ценам. В какой-то момент я уверовал, что вот, сбылась мечта о дешевом жилье для всех. На эмоциях я чуть не начал стройку сразу же, моментально — у компании «Зодчий» было очень заманчивое предложение — двухэтажный дом на 150 «квадратов» нормального дизайна по проекту «Феникс 3К» примерно за $ 26 тысяч.









В нем все, как мы с женой хотели — большая гостиная с большими окнами, спальня для гостей и так далее. Он нам подходил по всем параметрам.

Менеджеры в этой фирме работают хорошо, все рассказывают и показывают, и я уже был готов сделать заказ и дать отмашку на строительство. Но решил еще глубже изучить тему. Копнул глубже и выяснил, что ценовое предложение привлекательно выглядит лишь на старте — если ты покупаешь дом в базовой комплектации. Толщина утеплителя в стенах — 150 мм, в полу — 100 мм, межэтажное перекрытие — 50 мм. Простые «советские» деревянные окна и двери, деревянная лестница. На крыше — металлочерепица. Мансардный этаж — без утепления, по сути, чердак. Там везде надо добавлять — и утеплитель, и толщину половой доски, и более дорогую кровлю и т.д. Почти по каждому пункту в смете.

Для круглогодичного проживания такой дом не годится, а вот для дачи — прекрасный вариант. В максимальной комплектации «Элит» тот же «Феникс 3К» выглядит более интересно: в полах уже 150 мм утеплителя, в перекрытиях — 100 мм, мансарда утепленная, окна ПВХ с двойными стеклопакетами, двери металлические. Такой вариант пригоден для постоянного проживания, но ценник уже совсем другой — $ 48 тысяч. Разница серьезная.

Новые цифры подействовали отрезвляюще, и я стал более подробно изучать этот рынок.

Кто построит?

В какой-то момент я понял, что каркасами сейчас занимаются и жук, и жаба. Бизнес развивается очень интенсивно, и фирмы открываются одна за другой. Простой пример. Одна моя знакомая, зная, что я интересуюсь каркасниками, сказала как-то, что ее приятель открыл свой бизнес и строит каркасные дома. Дала его контакт. В один из воскресных дней, занимаясь поиском запчастей для машины, я вспомнил этот телефон, позвонил, но никто не ответил. И по запчастям тоже многие не поднимали. Через пару часов раздается звонок, мол, «вы мне звонили». Я ему говорю, что запчасти искал для автомобиля. Собеседник сначала уточнил, какую запчасть и на какую машину нужно, а потом говорит, что «нет, наверное, не помогу, не мой профиль все же…» Пауза, и я понимаю, что человек на другом конце провода не прочь заработать денег, но запчастей у него нет. И тут вспоминаю: звонил же еще и про каркасы поговорить. Говорю, мол, мог по каркасному дому звонить. И слышу ответ: «Да! И каркасными домами мы тоже занимаемся!». И вот тогда я понял все о фирмах, которые занимаются строительством каркасных домов.





В моем понимании схема «каркасного» бизнеса выглядит так. Допустим, есть человек, назовем его управленцем, он плюс-минус разбирается в строительстве, курирует несколько строительных бригад. Он заказывает «запилить» красивый сайт, на котором написано, что «мы 100 лет занимаемся каркасным строительством, нами построено больше 1000 объектов, наши благодарные клиенты находятся по всему земному шару». Далее нужно посадить девочку на телефон, которая будет поддерживать эту иллюзию. Еще лучше взять в аренду минимальный офис, в котором будут появляться какие-то люди. А дальше нужно работать с легендой, что «первые хижины пионеров-первопроходцев в Америке строили именно мы, оттуда все и пошло».

И таких фирм на рынке, по моему мнению, как минимум 50%. Когда бюджеты на строительство сдулись в целом по стране, люди активно начали строить каркасные дома. Потому что это дешевле. У многих ситуация примерно такая же, как у меня — есть сумма от 10 до 50 тысяч долларов и желание построить дом. А есть спрос, будет и предложение.

Поэтому главное правило при выборе строительного подрядчика — выясните, не является ли фирма «однодневкой».

Смотрите не только отзывы на сайте. Если компания говорит, что у них собственное производство, попросите показать, где и какое, сами съездите по адресу. Обязательно найдите возможность посмотреть уже построенные дома. Не только свежепостроенные, а те, в которых пожили несколько лет. Поговорите с их владельцами — были ли косяки, что запороли, качественно ли получилось. И желательно не с теми восторженными, что подсовывает вам фирма, а с теми, кто оставляет свои комментарии на форумах.

Второй важный момент — если ничего не понимаете в строительстве, ищите фирмы, которые по договору выполняют все работы под ключ. Не просто «ставим коробку дома, за это отвечаем» — а один договор на все виды работ, от фундамента до электрики, и гарантийные обязательства за весь дом.

Это важно, так как многие фирмы дают гарантию только на коробку дома и кровлю, а по всем остальным вопросам отправляют к своим подрядчикам. И там уже концов не найдешь.

Предварительные выводы такие — построить за мои деньги каркасный дом можно. Причем неплохой. Он еще, конечно, будет требовать каких-то вливаний в отделку и коммуникации, но в таком доме можно будет уже жить.

Два этажа хорошо, но один лучше

Отдельная тема — выбор проекта. Те, что бесплатно предлагают в каркасостроительных фирмах, рассчитаны на людей, глубоко советских внутри. С моими эстетическими идеалами эти бесплатные проекты как минимум не совпадают. Только один бесплатный проект — «Феникс 3 К» — мне показался симпатичным и вполне по-европейски, у него нормальный дизайн. Но выбрать его не суждено — в процессе поисков, изучений проектов, разговоров с другими домовладельцами я внезапно понял, что мне нужен одноэтажный дом.



Пример красивого одноэтажного дома, по мнению Дмитрия. Фото сайта 101dom.by

К этой мысли я пришел не случайно. Все владельцы двухэтажных домов в один голос говорят — «лучше строй одноэтажный». В итоге все равно дети уедут, и второй этаж будет пустовать. Да и самому с возрастом все труднее будут даваться эти подъемы по ступенькам. Я посидел, подумал, притушил свои амбиции и решил: и в самом деле, зачем мне два этажа? Но дальше столкнулся с такой проблемой — среди предлагаемых проектов красивых одноэтажных я просто не смог найти. Все они — разные вариации на тему деревенской хаты.

О типовых и индивидуальных проектах, о муках творчества в создании собственного дома — в следующей части.