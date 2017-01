Новость из мира глянца: новый выпуск журнала Glamour выйдет с Линой Данэм, актрисой, сценаристом и режиссером культового сериала «Девочки» (нового — и на этот раз правдивого — «Секса большом городе», как его называют западные СМИ) и активисткой движения бодипозитив (позитивное отношение к своему телу, какими бы «ужасными» недостатками, далекими от модельных стандартов красоты, оно ни обладало) — с явным и напоказ обойденным ретушью целлюлитом. Что происходит?

В сентябре H&M выпустили ролик о том, какой должна быть настоящая женщина. Оказалось, что любой: мускулистой, с небритыми подмышками, лысой или кудрявой, полной или худой — неважно!

Полные люди уже появились и в рекламе Nike — стало очевидно, что не только худые хотят заниматься спортом и что вообще спортом можно заниматься просто ради удовольствия, а не только для того, чтобы похудеть. Мы успели привыкнуть к рекламе купальников с обычными женщинами без фотошопа и наконец поверили, что не обязательно быть худой, чтобы быть красивой.





Однако и в этих кампаниях, и на фото купальников Swimsuits For All с самой известной плюс-сайз-моделью Эшли Грэм нам продолжали показывать только один тип полного женского тела — так называемый формат plus-size: тонкая талия, большая грудь, круглые ягодицы, длинные ноги и — за редким исключением — отполированная до блеска попа без малейших признаков целлюлита. Что, конечно, совсем уж редкость в при весе в 80−90 кг и выше даже для самых красивых и пропорционально сложенных женщин. Те же кампейны Dove, представляя «реальных женщин» с «реальными формами», не показывали целлюлит — а он наверняка есть не у одной из участниц рекламных кампаний.

Так о какой реальности могла идти речь? Целлюлит до сих пор остается последним невзятым бастионом в борьбе за развенчание мифов о стандартах внешности. Точнее, так было до того вечера, когда мы увидели обложку Glamour с ее главным героем — целлюлитом на бедрах Лины Данэм.





Все началось, как обычно, с социальных сетей. Канадский блогер Кензи Бренна считает, что единственный способ нарушить сложившуюся за каких-то 50 лет традицию табуирования целлюлита — начать говорить о нем самой. И она начала рассказывать свою историю борьбы с дисморфофобией — непринятием собственного тела — выкладывая в Сеть свои фото, на которых виден выраженный целлюлит, в рамках акции #CelluliteSaturday. «Целлюлитная суббота» стала настоящим интернет-трендом, примеру Кензи последовали многие другие девушки — теперь они каждую субботу выкладывают собственные фото, на которых виден целлюлит, отмечая их тэгом #CelluliteSaturday. И, как видим, у многих из них нет лишнего веса.





Другой пример из Instagram- 26-летний лайф-коуч Джесс Пек из Флориды. Она спортивная, накачанная молодая девушка — и у нее есть целлюлит.





Джесс написала пост про отношения со своим телом, который начала с упоминания «ужасного освещения в примерочной», заставившего ее чувствовать себя отвратительной. По словам Джесс, она поймала себя на мысли, что ненавидит свое тело. К тому времени девушка прошла уже длинный путь похудения и попыток наладить контакт с самой собой, поэтому она знала, что следует делать в такой ситуации. Джесс опубликовала то самое фото из примерочной, а под ним написала: «Ты намного больше, чем просто внешность или размер твоих брюк». Свой вдохновляющий пост Джесс сопроводила тем самым хештегом #cellulitesaturday, таким образом, присоединившись к тренду. Отзыв был мгновенным: в комментариях девушки писали, что нуждались в прочтении этого поста. Пост собрал 8799 лайков.





В том, что у нее есть целлюлит, признавалась даже Ким Кардашьян — правда, ни разу не показывала его без ретуши. А вот девушки из All Woman Project показали — и не только целлюлит, но и растяжки, родимые пятна, естественную пигментацию кожи, поры и другие особенности. В целом проект собрал моделей разного телосложения и внешности: от плюс-сайз Клементин Дессо и фигуристых Чарли Ховард и Искры Лоуренс до похожей на подростка Виктории Брито. О проекте уже написал американский Vogue, назвав All Woman Project «Революцией в мире моды». Действительно, революция тела в мире моды началась и в том числе благодаря бодипозитивной акции #IAmAllWoman, инициированной создательницами проекта Клементин Дессо и Чарли Ховард и направленной на то, чтобы показать все разнообразие красоты женского тела — любого. Все участницы All Woman Project снимаются без фотошопа и ретуши и не считают зазорным демонстрировать целлюлит.





В этот же список можно отнести и сам сериал Girls, в котором Данэм никогда не стеснялась демонстрировать свое обнаженное тело, разбивая представления о стандартах красоты в щепки — и вот, посмотрите, она и ее целлюлит на обложке Glamour, одного из самых популярных женских глянцевых журналов в мире. Мог ли кто-то подумать, что такое возможно, еще каких-нибудь пять лет назад, когда вышла первая серия Girls?





Интересно, что нечто подобное произошло и с другим, ориентированным на мужскую аудиторию (в том числе) изданием — ежегодным календарем Pirelli, который в этом году впервые вышел без изображений обнаженных — и идеальных — женских тел. Вместо волооких моделей в календаре снялись Ума Турман, Кейт Уинслет, Хелен Миррен и другие, полностью одетые женщины, а годом раньше — комедийная актриса Эми Шумер, Серена Уильямс, Йоко Оно — и обошлись без очевидной ретуши так называемых недостатков фигуры или лица. И теперь, в начале 2017-го, когда мы наконец-то поняли, что, во-первых, не существует идеального «пляжного» тела и, во-вторых, не существует идеального плюс-сайз-тела (читай о том, почему красота полных моделей — это лицемерный обман), становится очевидно: официально началась новая эпоха, в которой целлюлит — больше не страшная тайна, покрытая мраком, а просто часть обычного женского тела.





Ничего криминального, просто целлюлит, который встречается довольно часто, в той или иной степени он есть практически у каждой из нас — и это не требует никакого особого отношения, маскировки и ожесточенной борьбы. Важно не мотивировать женщин избавляться от целлюлита, размещая на обложках только идеальные тела, а научить — на примере других девушек, у которых получилось (и крайне важно, чтобы среди них были не только конвенциональные красавицы) — любить свое тело и жить в ладу с ним и теми изменениями, которые с ним происходят в течение жизни.