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Гидромет предупредил об опасной гололедице в воскресенье 15 января

15.01.2017 09:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 янв – Sputnik. Гололедица ожидается на дорогах Беларуси в воскресенье 15 января, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Гидромет предупредил об опасной гололедице в воскресенье 15 января
© Фото: Национальный пресс-центр Республики Беларусь
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Сильные снегопады прошли в республике накануне, местами снежный покров увеличился на 10 сантиметров.

"В воскресенье 15 января на дорогах республики ожидается гололедица", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что в связи с этим в стране объявлен оранжевый уровень опасности.

По информации синоптиков, днем пройдет кратковременный снег, а максимальная температура воздуха составит от 0 до –4°C. В Минске кратковременный снег, днем термометры покажут от –1 до 3°C.

 
Теги: Минск
 
 
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В связи с неблагоприятными погодными условиями в стране объявлен оранжевый уровень опасности.

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