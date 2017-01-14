МИНСК, 15 янв – Sputnik. Гололедица ожидается на дорогах Беларуси в воскресенье 15 января, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Сильные снегопады прошли в республике накануне, местами снежный покров увеличился на 10 сантиметров.

"В воскресенье 15 января на дорогах республики ожидается гололедица", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что в связи с этим в стране объявлен оранжевый уровень опасности.

По информации синоптиков, днем пройдет кратковременный снег, а максимальная температура воздуха составит от 0 до –4°C. В Минске кратковременный снег, днем термометры покажут от –1 до 3°C.