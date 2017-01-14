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Гидромет предупредил об опасной гололедице в воскресенье 15 января
15.01.2017 09:53 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 янв – Sputnik. Гололедица ожидается на дорогах Беларуси в воскресенье 15 января, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Сильные снегопады прошли в республике накануне, местами снежный покров увеличился на 10 сантиметров.
"В воскресенье 15 января на дорогах республики ожидается гололедица", – сказали в Гидромете.
Там также сообщили, что в связи с этим в стране объявлен оранжевый уровень опасности.
По информации синоптиков, днем пройдет кратковременный снег, а максимальная температура воздуха составит от 0 до –4°C. В Минске кратковременный снег, днем термометры покажут от –1 до 3°C.
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В связи с неблагоприятными погодными условиями в стране объявлен оранжевый уровень опасности.
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