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Сборная по виндсерфингу: наш спорт - давняя традиция Беларуси

15.01.2017 10:10 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Об истории развития виндсерфинга в Беларуси и достижениях современных спортсменов ведущему радио Sputnik Беларусь Александру Кривошееву рассказали председатель Белорусской федерации виндсерфинга Владимир Холодинский и участник национальной сборной по виндсерфингу Артем Джавадов.

"Что касается сегодняшнего дня, наша сборная традиционно выступает очень успешно, особенно в молодежной программе. На протяжении последних 5-7ми лет белорусские спортсмены постоянно были победителями и призерами Чемпионатов мира и Европы в молодежной программе", — сообщил Владимир Холодинский.

По словам председателя федерации виндсерфинга, в настоящее время наши перспективные спортсмены уже перешли во взрослые программы, на минувших Олимпийских играх в Рио они были самыми молодыми участниками.

Сборная по виндсерфингу: наш спорт - давняя традиция Беларуси
© Sputnik/ Михаил Луханин
Белорусские спортсмены вернулись в мировую элиту виндсерфинга

"Мы уже приступили к следующим Олимпийским играм 2020 года. Включившись в подготовку, мы отгоняли первую в этом сезоне международную регату, которая состоялась в испанской Андалусии. Гонки закончились 31 декабря. Это был уже 15й по счету традиционный Кубок, посвященный Новому году", — рассказал Холодинский.

Председатель федерации уточнил, что в международной регате нашу страну представляли 2 спортсмена, один из них — Артем Джавадов — идеально попал в метеоусловия регаты, в первый же гоночный день занял первое место и больше его не отпустил.

В свою очередь, сам участник национальной сборной по виндсерфингу Артем Джавадов рассказал, что в сборной он состоит уже 4 года — с 16-летнего возраста, а виндсерфингом начал заниматься еще в детстве — с 9ти лет. Дальнейшие планы перспективного спортсмена связаны с предстоящей Олимпиадой 2020 года.

Полную версию беседы о развитии виндсерфинга в нашей стране и достижениях белорусских представителей в этом виде спорта слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Такой оригинальный вид спорта, как виндсерфинг, в советский период зародился именно в Беларуси – первый Кубок Советского Союза прошел на Минском море, и первым...

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