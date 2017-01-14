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Очереди на границе с Литвой: фуры стоят только в "Каменном Логе"
15.01.2017 10:30 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 янв – Sputnik. Ситуация с очередями на границе с Литвой стабилизировалась – большегрузные автомобили ожидают выезда только в международном пункте пропуска "Каменный Лог", свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета.
© Sputnik/ Василий Семашко
Очереди в большинстве пунктов пропуска на белорусско-литовской границе увеличивались в субботу из-за ручного режима оформления автомобилей на литовской стороне.
В настоящее время затруднения с пересечением границе есть только в пункте пропуска "Каменный Лог" – там на выезд стоят 110 фур. В других ПП очередей нет.
Ранее ГПК
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По информации ГПК, в пункте пропуска выезда из Беларуси в Литву ожидают 110 большегрузных автомобилей.
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