МИНСК, 15 янв – Sputnik. Ситуация с очередями на границе с Литвой стабилизировалась – большегрузные автомобили ожидают выезда только в международном пункте пропуска "Каменный Лог", свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета.



© Sputnik/ Василий Семашко Очереди грузовиков на границе с Литвой растут

Очереди в большинстве пунктов пропуска на белорусско-литовской границе увеличивались в субботу из-за ручного режима оформления автомобилей на литовской стороне.

В настоящее время затруднения с пересечением границе есть только в пункте пропуска "Каменный Лог" – там на выезд стоят 110 фур. В других ПП очередей нет.

Ранее ГПК предупредил о возможных сложностях с пересечением границы в ПП "Котловка". Водителей попросили учитывать информацию о технических работах в пункте пропуска при планировании поездок в Литву.