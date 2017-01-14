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Антон Кушнир одержал победу на этапе Кубка мира в США

15.01.2017 10:52 — Разное | Tut.by  
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Олимпийский чемпион Антон Кушнир одержал победу на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в американском Лейк-Плэсиде.


Фото: Дарья Сапранецкая

Белорусский фристайлист набрал 120,36 баллов, опередив в упорной борьбе американца Мака Боханнона. Третьим стал россиянин Максим Буров.

Максим Густик занял девятое место, Артем Башлаков - 21-е.

У женщин победу праздновала американка Эшли Колдуэлл. Места на подиуме также заняли Даниэль Скотт из Австралии и Кристина Спиридонова из России.

Александра Романовская стала восьмой, Анна Гуськова - 26-й.

Видео: FIS

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Олимпийский чемпион Антон Кушнир одержал победу на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в американском Лейк-Плэсиде.

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