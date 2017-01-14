Олимпийский чемпион Антон Кушнир одержал победу на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в американском Лейк-Плэсиде.



Фото: Дарья Сапранецкая

Белорусский фристайлист набрал 120,36 баллов, опередив в упорной борьбе американца Мака Боханнона. Третьим стал россиянин Максим Буров.

Максим Густик занял девятое место, Артем Башлаков - 21-е.

У женщин победу праздновала американка Эшли Колдуэлл. Места на подиуме также заняли Даниэль Скотт из Австралии и Кристина Спиридонова из России.

Александра Романовская стала восьмой, Анна Гуськова - 26-й.

Видео: FIS

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

