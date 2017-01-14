11 января заместитель начальника отдела Министерства здравоохранения Беларуси Инна Карабан сообщила, что в настоящее время ситуация по острым респираторным инфекциям спокойная, такая же, как и в другие годы, в этот период времени. При этом чаще выявляются вирусы негриппозной этиологии.



© Sputnik Игорь Зарембо Минздрав: белорусы гриппом сейчас почти не болеют

Однако люди, заболевая, к примеру, ОРВИ, полагают, что подхватили грипп и самостоятельно начинают лечить именно его. Это плохо, поскольку если впоследствии человек заболеет гриппом, то лечение тем же препаратом будет неэффективно.

"Лекарства, которые могут назначаться при гриппе, не помогают при лечении ОРВИ. К тому же у препаратов есть побочные действия, которые могут усугубить течение ОРВИ", — сообщила Жанна Козейко, врач-терапевт 1-й категории частного медицинского центра.

Подъем заболеваемости гриппом в Беларуси ожидается в конце января и начале февраля. Чтобы снизить риски заболевания инфекцией врачи рекомендуют профилактические меры.

"Следует избегать мест большого скопления людей, после улицы всегда мыть руки, стараться не касаться лица. Воздух в помещениях не должен быть сухим. Рекомендуется пропить комплекс поливитаминов", — добавила Козейко.

Больше видео смотрите на нашем канале в Youtube .