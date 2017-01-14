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Лукашенко отправился с официальным визитом в Египет
15.01.2017 11:12 — Разное | Ежедневник
Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Арабскую Республику Египет.
Как сообщила пресс-служба президента, в Каире глава государства проведет переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси, которые пройдут в узком и расширенном составах. Стороны рассмотрят актуальное состояние двусторонних отношений и перспективы их вывода на более высокий уровень. В центре внимания будут темы развития взаимовыгодных торгово-экономических связей, производственной кооперации. На повестке дня также расширение белорусско-египетских контактов в гуманитарной сфере, включая науку, образование, здравоохранение, туризм.
По итогам переговоров планируется подписание двусторонних документов.
Запланированы встречи Александра Лукашенко с премьер-министром Египта Шерифом Исмаилом и другими официальными лицами этой страны. Кроме того, президент Беларуси примет участие в открытии белорусско-египетского делового форума.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Арабскую Республику Египет.
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