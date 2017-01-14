Будущий народный художник Беларуси и СССР Заир Азгур появился на свет 15 января 1908 года в еврейской семье в деревне Молчаны Сенненского района Витебской области.

С раннего детства Заир Азгур интересовался живописью и скульптурой. Переломным моментом в жизни молодого скульптора стала встреча с известным белорусским живописцем Юделем Пэном, именно он, к слову, был учителем и нашего всемирно известного земляка Марка Шагала. Азгур начал заниматься у Юделя Пэна, когда поступил в Витебский художественно-практический институт.

Знаменитый скульптор является автором множества монументальных произведений в городах Беларуси, России, Украины, Казахстана, Индии, Китая. Минчанам хорошо знаком созданный скульптором памятник-ансамбль Якубу Коласу и героям его произведений, а также барельеф памятника-обелиска на площади Победы.

Произведения Заира Азгура можно увидеть в Национальном художественном музее Беларуси и Музее истории Великой Отечественной Войны, Государственной Третьяковской галерее в Москве и других известных музеях.

Мемориальный музей-мастерская Заира Азгура в Минске — это единственный монографический музей в Беларуси, созданный на базе творческой мастерской скульптора. Само здание музея включено в Государственный список историко-культурных ценностей нашей страны.

В коллекции музея — около 4 тысяч экспонатов: скульптуры, живопись, графика, а также мемориальный фонд — архив, библиотека, рабочие инструменты и личные вещи мастера.