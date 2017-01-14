В ответ на польский имиджевый ролик, в котором были перечислены 20 фактов о Беларуси , корреспонденты Sputnik обратились к минчанам с вопросами о Польше.

Двадцать фактов о соседском государстве собрать не удалось, но базовые знания, а у кого-то — даже глубокие познания, о Польше у белорусов есть. Что белорусы знают о соседях и за что любят последних, смотрите в опросе Sputnik.