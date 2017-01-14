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Опрос Sputnik: что белорусы знают о Польше
15.01.2017 13:03 — Разное | Sputnik Беларусь
В ответ на польский имиджевый ролик, в котором
Двадцать фактов о соседском государстве собрать не удалось, но базовые знания, а у кого-то — даже глубокие познания, о Польше у белорусов есть. Что белорусы знают о соседях и за что любят последних, смотрите в опросе Sputnik.
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О Польше опрошенные минчане знают главное: поляки - дружественный народ, а Анжей Вайда - хороший режиссер.
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