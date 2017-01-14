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Погода на понедельник 16 января: снег, гололедица и ночью опять морозы
15.01.2017 13:36 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 янв – Sputnik. Кратковременный снег пройдет в понедельник 16 января в отдельных районах Беларуси, ночью будет мороз, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
© Sputnik / Виктор Толочко
По прогнозам синоптиков, в понедельник будет облачно с прояснениями. В некоторых районах прогнозируется слабый туман, кое-где на дорогах сохранится гололедица. Ветер юго-западный слабый.
Температура воздуха ночью составит –4..–9°С, при прояснениях – от –10 до —12°С.
По информации синоптиков, днем будет немного теплее – от –1 до –6°С.
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День будет облачный с прояснениями, в отдельных районах небольшие снегопады, туман и кое-где гололедица на дорогах. Ночью столбики термометров опустятся до...
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