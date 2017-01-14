﻿ Погода на понедельник 16 января: снег, гололедица и ночью опять морозы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Погода на понедельник 16 января: снег, гололедица и ночью опять морозы

15.01.2017 13:36 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 15 янв – Sputnik. Кратковременный снег пройдет в понедельник 16 января в отдельных районах Беларуси, ночью будет мороз, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Погода на понедельник 16 января: снег, гололедица и ночью опять морозы
© Sputnik / Виктор Толочко
Гидромет предупредил об опасной гололедице в воскресенье 15 января

По прогнозам синоптиков, в понедельник будет облачно с прояснениями. В некоторых районах прогнозируется слабый туман, кое-где на дорогах сохранится гололедица. Ветер юго-западный слабый. 

Температура воздуха ночью составит –4..–9°С, при прояснениях – от –10 до —12°С.

По информации синоптиков, днем будет немного теплее – от –1 до –6°С.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
День будет облачный с прояснениями, в отдельных районах небольшие снегопады, туман и кое-где гололедица на дорогах. Ночью столбики термометров опустятся до...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Опрос Sputnik: что белорусы знают о Польше
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика