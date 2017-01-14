МИНСК, 15 янв – Sputnik. Кратковременный снег пройдет в понедельник 16 января в отдельных районах Беларуси, ночью будет мороз, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.



© Sputnik / Виктор Толочко Гидромет предупредил об опасной гололедице в воскресенье 15 января

По прогнозам синоптиков, в понедельник будет облачно с прояснениями. В некоторых районах прогнозируется слабый туман, кое-где на дорогах сохранится гололедица. Ветер юго-западный слабый.

Температура воздуха ночью составит –4..–9°С, при прояснениях – от –10 до —12°С.

По информации синоптиков, днем будет немного теплее – от –1 до –6°С.