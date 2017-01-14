Французский биатлонист Мартен Фуркад одержал победу в гонке преследовании на этапе Кубка мира в Рупольдинге.



Фото: www.biathlonworld.com

Француз допустил 3 (0+2+1+0) промаха и на 18 секунд опередил стартовавшего вторым норвежца Эмиля Хегле Свендсена (0+0+0+0).

Впечатляющий рывок совершил чех Михал Крчмар (0+0+0+0), который с 29-го места поднялся на третье, опердив в финишном рывке россиянина Антона Шипулина.

Владимир Чепелин (0+2+1+0) откатился с 17-го места на 29-е. Сергей Бочарников (1+2+0+1) поднялся с 57-го на 47-е.