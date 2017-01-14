Когда дороги накрывают обильные снегопады, в голову невольно приходит мысль поменять свой моноприводный авто на более устойчивый вариант. И при этом не слишком подорвать бюджет. Мы решили выяснить диапазон цен на популярные среднеразмерные японские кроссоверы в каталоге бесплатных объявлений A.TUT.BY. Причем только с полным приводом.

Subaru Forester

Больше всего Forester первого поколения (1998 — 2002 годы выпуска) напоминает слегка приподнятый универсал, но правильнее было бы его отнести все же к кроссоверам. Автомобиль получил фирменную систему постоянного полного привода и высокий клиренс.

Цены на автомобили первого поколения стартуют с отметки 6145 рублей. Столько просят за Subaru Forester 1999 года выпуска с пробегом 171 000 км. Двигатель — 2,5-литровый бензиновый в сочетании с автоматической коробкой передач.





За автомобиль второго поколения (2002−2008 г. в.) просят минимум 11 300 рублей. Это будет машина 2003 года выпуска с пробегом 150 000 км , двухлитровым бензиновым двигателем и механической коробкой передач.





Минимальная цена на Forester третьего поколения (2008−2013 г. в.) — 20 289 рублей автомобиль 2009 года выпуска с пробегом 128 000 км . Под капотом — 2,5-литровый бензиновый двигатель в сочетании с автоматической коробкой передач.





Subaru Forester четвертого поколения выпускается с 2013 года по настоящее время. Минимальная цена начинается с отметки 36 092 рубля. Именно столько просят за экземпляр 2013 г. в. с пробегом всего 35 000 км. Под капотом у автомобиля двухлитровый бензиновый двигатель и вариатор.

Honda CR-V

В 1995 году на рынке появился кроссовер из Японии — это Honda CR-V. По идее, он должен был дать бой Toyota RAV4, но такой славы не снискал, хотя отличался неплохой надежностью и просторным салоном. Первое поколение выпускалось до 2001 года.





Минимальная цена за CR-V первого поколения — 7609 рублей. Именно столько просят за автомобиль 1997 года выпуска с пробегом 265 000 км и двухлитровым бензиновым двигателем.





Honda CR-V второго поколения вышла в свет в 2002 году и выпускалась до 2007 года. В нашем каталоге цены на такие автомобили начинаются с 13 656 рублей за экземпляр 2003 года выпуска с пробегом 196 000 км и двухлитровым бензиновым двигателем.





В 2007 году появилось третье поколение Honda CR-V. Автомобиль стал солиднее, просторнее, получил богатое оснащение. В нашем каталоге минимальная цена на CR-V третьего поколения начинается с отметки 24 289 рублей. За эти деньги продают автомобиль 2008 года выпуска с пробегом 178 000 км . Под капотом — довольно редко встречающийся дизельный двигатель объемом 2,2 литра мощностью 140 л.с.





В 2012 году на рынке появилось четвертое поколение CR-V. Сегодня автомобиль 2013 года выпуска с пробегом 21 565 км продается за 38 043 рубля, и это минимальная цена в нашем каталоге. Под капотом у этого экземпляра 2,4-литровый бензиновый двигатель и автоматическая коробка передач.

Toyota RAV4

Первое поколение одного из самых популярных кроссоверов на планете появилось в далеком 1994 году, и с тех пор автомобиль пользовался неизменным и стабильным спросом как в автосалонах, так и на вторичном рынке. Это обусловливает и стабильно высокую цену на вторичном рынке по сравнению с конкурентами.





В нашем каталоге не продаются автомобили первого года выпуска, а минимальная цена оказалась у экземпляра 1998 года с пробегом 190 000 км . За авто просят 9169 рублей. Причем это короткобазная трехдверная версия, но зато с двухлитровым бензиновым двигателем и АКП.





Машины второго поколения пошли в серию с 2000 года. В нашем каталоге самый доступный вариант продается за 12 681 рубль. Это автомобиль 2002 года выпуска с пробегом 300 000 км . Под капотом у него двухлитровый дизельный двигатель в сочетании с механической коробкой передач.





Третье поколение стартовало в 2006 году и продержалось на конвейере до 2012 года. Интересно, что самый доступный экземпляр третьего поколения стоит немногим дороже машины второго поколения. В нашем каталоге мы нашли вариант 2006 года выпуска с пробегом 300 000 км за 13 656 рублей. Машина оснащена двухлитровым бензиновым двигателем и механической коробкой передач.





Четвертое поколение вышло на рынок в 2013 году и выпускается до сих пор, пережив рестайлинг в 2015 году. Автомобилей последнего поколения предлагается совсем немного, и минимальная цена довольно высока. За экземпляр 2014 года с пробегом 32 000 км просят 38 628 рублей.

Nissan Qashqai

Дебют первого поколения состоялся в 2007 году, и автомобиль имел успех если не ошеломительный, то весьма громкий. В нашем каталоге бесплатных объявлений Qashqai весьма популярен.





За 17 558 рублей можно приобрести Nissan Qashqai 2008 года выпуска с пробегом 115 000 км , и это самый доступный вариант в нашем каталоге. Автомобиль оснащен двухлитровым бензиновым двигателем и АКП.

Mitsubishi Outlander

C 2007 года по нынешний было создано три поколения этого кроссовера. Первое походило на универсал повышенной проходимости, но уже во втором поколении автомобиль кардинально поменялся, вырос в размерах и стал полноценным кроссовером.





Автомобиль первого поколения сейчас можно приобрести по минимальной цене 11 120 рублей. Столько просят за автомобиль 2006 года выпуска с двухлитровым бензиновым двигателем и механической коробкой передач.





Автомобиль второго поколения значительно дороже. Прицениваться к нему можно, имея на руках 21 070 рублей. Именно столько просят за Outlander 2008 года с пробегом 157 000 км . Это версия с двухлитровым бензиновым двигателем и механической коробкой передач.