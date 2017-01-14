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Рассматриваем цены на все поколения популярных японских кроссоверов с полным приводом
Когда дороги накрывают обильные снегопады, в голову невольно приходит мысль поменять свой моноприводный авто на более устойчивый вариант. И при этом не слишком подорвать бюджет. Мы решили выяснить диапазон цен на популярные среднеразмерные японские кроссоверы в каталоге бесплатных объявлений A.TUT.BY. Причем только с полным приводом.
Subaru Forester
Больше всего Forester первого поколения (1998 — 2002 годы выпуска) напоминает слегка приподнятый универсал, но правильнее было бы его отнести все же к кроссоверам. Автомобиль получил фирменную систему постоянного полного привода и высокий клиренс.
За автомобиль второго поколения (2002−2008 г. в.) просят минимум 11 300 рублей. Это будет
Минимальная цена на Forester третьего поколения (2008−2013 г. в.) — 20 289 рублей
Subaru Forester четвертого поколения выпускается с 2013 года по настоящее время. Минимальная цена начинается с отметки 36 092 рубля. Именно столько просят за
Honda CR-V
В 1995 году на рынке появился кроссовер из Японии — это Honda CR-V. По идее, он должен был дать бой Toyota RAV4, но такой славы не снискал, хотя отличался неплохой надежностью и просторным салоном. Первое поколение выпускалось до 2001 года.
Минимальная цена за CR-V первого поколения — 7609 рублей. Именно столько просят за
Honda CR-V второго поколения вышла в свет в 2002 году и выпускалась до 2007 года. В нашем каталоге цены на такие автомобили начинаются с 13 656 рублей за
В 2007 году появилось третье поколение Honda CR-V. Автомобиль стал солиднее, просторнее, получил богатое оснащение. В нашем каталоге минимальная цена на CR-V третьего поколения начинается с отметки 24 289 рублей. За эти деньги продают
В 2012 году на рынке появилось четвертое поколение CR-V. Сегодня
Toyota RAV4
Первое поколение одного из самых популярных кроссоверов на планете появилось в далеком 1994 году, и с тех пор автомобиль пользовался неизменным и стабильным спросом как в автосалонах, так и на вторичном рынке. Это обусловливает и стабильно высокую цену на вторичном рынке по сравнению с конкурентами.
В нашем каталоге не продаются автомобили первого года выпуска, а минимальная цена оказалась у
Машины второго поколения пошли в серию с 2000 года. В нашем каталоге самый доступный вариант продается за 12 681 рубль. Это
Третье поколение стартовало в 2006 году и продержалось на конвейере до 2012 года. Интересно, что самый доступный экземпляр третьего поколения стоит немногим дороже машины второго поколения. В нашем каталоге мы нашли
Четвертое поколение вышло на рынок в 2013 году и выпускается до сих пор, пережив рестайлинг в 2015 году. Автомобилей последнего поколения предлагается совсем немного, и минимальная цена довольно высока. За
Nissan Qashqai
Дебют первого поколения состоялся в 2007 году, и автомобиль имел успех если не ошеломительный, то весьма громкий. В нашем каталоге бесплатных объявлений Qashqai весьма популярен.
За 17 558 рублей можно приобрести
Mitsubishi Outlander
C 2007 года по нынешний было создано три поколения этого кроссовера. Первое походило на универсал повышенной проходимости, но уже во втором поколении автомобиль кардинально поменялся, вырос в размерах и стал полноценным кроссовером.
Автомобиль первого поколения сейчас можно приобрести по минимальной цене 11 120 рублей. Столько просят за
Автомобиль второго поколения значительно дороже. Прицениваться к нему можно, имея на руках 21 070 рублей. Именно столько просят за
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Японские полноприводные кроссоверы всегда пользуются устойчивым спросом. А в те редкие моменты, когда зима полноценно вступает в свои права, интерес к ним еще...
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