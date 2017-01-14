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Опрос Sputnik: не рано ли отдавать детей в школу с пяти лет?
15.01.2017 15:54 — Разное | Sputnik Беларусь
Министерство образования Беларуси
"Между учителями часто возникают споры о том, в каком возрасте лучше начинать процесс школьного обучения, и все склонны к тому, что только где-то в шесть с половиной лет дети готовы к учебному процессу", — считает педагог.
© Sputnik Алексей Владыкин
Политический эксперт Сергей Палагин убежден, что школа это тяжелый и напряженный и дети испытывают очень серьезное напряжение во время учебы.
"Если взрослого человека сегодня поставить вместо ученика 5-6 класса лицейского образования, то он будет чувствовать себя очень неуютно", — отметил Палагин.
Известный оперный певец Эдуард Мартынюк, папа маленькой школьницы на собственном опыте убедился, что физически и в 6 лет ребенок может быть не готов к началу учебы. "А то, что утром приходится рано вставать, это большая нагрузка на ребенка, считаю, что начинать образование в 5 лет это очень рано", — считает Мартынюк.
Собеседники Sputnik единодушно высказались и за возвращение пятибалльной системы оценок, что тоже является хорошим поводом для внимательного и широкого обсуждения в обществе.
Обмен мнениями о том, стоит ли отдавать детей в школу в пятилетнем возрасте — в аудиозаписи Sputnik Беларусь.
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Родители учеников начальных классов и учительница со стажем рассказали радио Sputnik Беларусь о своем отношении к раннему приему в школу и к пятибалльной системе...
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