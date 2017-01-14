Министерство образования Беларуси предлагает упростить правила приема в школу детей, которым исполняется пять лет , это делается для упрощения административных процедур, говорится в официальном комментарии министерства образования. А вот полезно ли для ребенка, которому еще не исполнилось и шести включаться в школьный процесс обучения, мы поинтересовались у педагога начальных классов и некоторых родителей учеников начальных классов.

"Между учителями часто возникают споры о том, в каком возрасте лучше начинать процесс школьного обучения, и все склонны к тому, что только где-то в шесть с половиной лет дети готовы к учебному процессу", — считает педагог.

Политический эксперт Сергей Палагин убежден, что школа это тяжелый и напряженный и дети испытывают очень серьезное напряжение во время учебы.

"Если взрослого человека сегодня поставить вместо ученика 5-6 класса лицейского образования, то он будет чувствовать себя очень неуютно", — отметил Палагин.

Известный оперный певец Эдуард Мартынюк, папа маленькой школьницы на собственном опыте убедился, что физически и в 6 лет ребенок может быть не готов к началу учебы. "А то, что утром приходится рано вставать, это большая нагрузка на ребенка, считаю, что начинать образование в 5 лет это очень рано", — считает Мартынюк.

Собеседники Sputnik единодушно высказались и за возвращение пятибалльной системы оценок, что тоже является хорошим поводом для внимательного и широкого обсуждения в обществе.

Обмен мнениями о том, стоит ли отдавать детей в школу в пятилетнем возрасте — в аудиозаписи Sputnik Беларусь.