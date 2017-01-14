Александр Лукашенко прибыл в Египет с официальным визитом, каких результатов ждет Беларусь от предстоящих встреч, какие новые контракты могут быть подписаны? Накануне об этом в интервью телеканалу СТВ рассказал Чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Арабской республике Египет и республике Судан Сергей Рачков.

"Три года назад номенклатура товаров белорусского экспорта составляла около 40 позиций, сейчас это 90 позиций. Наращивается экспорт сложной технической продукции, оптики, измерительных приборов, станков. Мы также начали поставлять деревообрабатывающую продукцию. Впервые на этот рынок поступили калийные удобрения. Мы продаем тракторы, грузовую технику. В ходе визита президента Беларуси в Египет мы планируем подписать более 10 контрактов и меморандумов", — сказал посол.

Визит продолжается, далее президент Беларуси планирует посетить Судан.