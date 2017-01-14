В Брестком районе в результате лобового ДТП в машине оказались зажаты водитель и мальчик. Автомобиль пришлось вскрывать спасателям. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Брестской области.



Фото: пресс-служба МЧС

Вечером 14 января у деревни Черни Брестского района произошло лобовое столкновение Volkswagen Passat и Audi 80. В автомобиле Audi оказались зажаты водитель и ребенок.

Спасатели обрезали ремень безопасности и достали 7-летнего мальчика, который с травмами был госпитализирован с детскую областную больницу. 35-летний водитель Audi также оказался зажат — его пришлось извлекать при помощи гидравлических ножниц. Он также госпитализирован.













По факту ДТП проводится проверка.