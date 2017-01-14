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В Брестском районе в лобовом ДТП пострадал водитель и семилетний ребенок

15.01.2017 16:36 — Разное | Tut.by  
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В Брестком районе в результате лобового ДТП в машине оказались зажаты водитель и мальчик. Автомобиль пришлось вскрывать спасателям. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Брестской области.


Фото: пресс-служба МЧС

Вечером 14 января у деревни Черни Брестского района произошло лобовое столкновение Volkswagen Passat и Audi 80. В автомобиле Audi оказались зажаты водитель и ребенок.

Спасатели обрезали ремень безопасности и достали 7-летнего мальчика, который с травмами был госпитализирован с детскую областную больницу. 35-летний водитель Audi также оказался зажат — его пришлось извлекать при помощи гидравлических ножниц. Он также госпитализирован.







По факту ДТП проводится проверка.

 
 
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В результате аварии пострадавшие оказались зажаты в салоне.

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