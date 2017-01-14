Последней гонкой пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге станет женское преследование на 10 километров.

К сожалению, участия в гонке не примет Дарья Домрачева, которая должна была стартовать 13-й. Беларусь представят Надежда Скардино (№25) и Ирина Кривко (№44).

Первой же стартует Кайса Макарайнен, в погоню за которой отправятся чешка Габриэла Коукалова и немка Лаура Дальмайер.

SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн гонки.

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