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Итальянская горнолыжница вылетела с трассы на скорости 100 километров в час
Итальянская горнолыжница Надя Фанкини вылетела с трассы на скорости 100 километров в час. Случилось это в Австрии.
Инцидент произошел во время тренировки перед соревнованиями по скоростному спуску на этапе Кубка мира в австрийском городе Альтенмаркт-им-Понгау.
Фанкини была эвакуирована на вертолете и госпитализирована, а тренировки прерваны.
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Случилось это во время тренировки перед соревнованиями по скоростному спуску на этапе Кубка мира в австрийском городе Альтенмаркт-им-Понгау.
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