﻿ Итальянская горнолыжница вылетела с трассы на скорости 100 километров в час. 21.by
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Итальянская горнолыжница вылетела с трассы на скорости 100 километров в час

15.01.2017 16:43 — Разное | Tut.by  
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Итальянская горнолыжница Надя Фанкини вылетела с трассы на скорости 100 километров в час. Случилось это в Австрии.

Инцидент произошел во время тренировки перед соревнованиями по скоростному спуску на этапе Кубка мира в австрийском городе Альтенмаркт-им-Понгау.

Фанкини была эвакуирована на вертолете и госпитализирована, а тренировки прерваны.

 
 
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Случилось это во время тренировки перед соревнованиями по скоростному спуску на этапе Кубка мира в австрийском городе Альтенмаркт-им-Понгау.

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