Итальянская горнолыжница Надя Фанкини вылетела с трассы на скорости 100 километров в час. Случилось это в Австрии.

Bruttissima caduta di Nadia #Fanchini durante le prove della discesa di Altenmarkt.... #EurosportSCI pic.twitter.com/2imEq0zcaD — Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 15, 2017

Инцидент произошел во время тренировки перед соревнованиями по скоростному спуску на этапе Кубка мира в австрийском городе Альтенмаркт-им-Понгау.

Фанкини была эвакуирована на вертолете и госпитализирована, а тренировки прерваны.