



Российские военные после сокращения группировки в Сирии сохранят в этой стране только два серьезных объекта: авиабазу и пункт ВМФ.

Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник, после сокращения российской группировки в Сирии в этой стране останутся только два серьезных военных объекта. Речь идет об авиагруппе на аэродроме Хмеймим в провинции Латакия, а также пункте материально-технического обеспечения и ремонта ВМФ в городе Тартус на побережье Средиземного моря.

Собеседник отметил, что Хмеймим в настоящее время действует как полноценная авиационная база, укомплектованная всеми необходимыми штатными подразделениями для выполнения боевых задач и обеспечения жизнедеятельности в автономном режиме. При этом военные намерены через несколько месяцев заняться реконструкцией аэродрома. В частности, речь идет о ремонте второй взлетно-посадочной полосы. Проектная документация для этой цели уже разработана.

Помимо этого, на аэродроме появится новый пункт управления воздушным движением.

В настоящее время российские военные используют отремонтированную взлетно-посадочную полосу, которая до войны принадлежала гражданскому аэропорту Латакии. После реконструкции на нее стало возможно сажать грузовые лайнеры Ан-124 «Руслан»,пишет РБК.

29 декабря Путин согласился с предложением главы Минобороны России Сергея Шойгу, который заявил, что в Сирии созданы условия для сокращения российской группировки вооруженных сил. Президент сообщил, что военное присутствие России в Сирии будет сокращено, однако Москва не прекратит оказывать поддержку Дамаску в борьбе с террористами.

В тот же день Путин заявил, что сирийское правительство и повстанцы заключили соглашение о прекращении огня в регионе, назвав это событием, которого «не просто долго ждали, но и для приближения которого много работали». Президент также подчеркнул, что соглашение стало результатом совместной работы Москвы и Анкары, а также упомянул прошедшую в Москве встречу министров иностранных дел России, Турции и Ирана.