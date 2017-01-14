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Девочка на санках попала под колеса "скорой" в Витебском районе

15.01.2017 16:58 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Витебским районным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту ДТП, в котором пострадал ребенок на санках, который оказался под колесами машины "скорой помощи" сообщила радио Sputnik Беларусь официальный представитель Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

"Установлено, что 14 января около 21:30 в агрогородке Кировское по улице Центральная при перевозке из надувных станок выпала девочка 2014 года рождения, которая попала под колеса проезжавшей машины скорой медицинской помощи. С полученными телесными повреждениями ребенок доставлен в Витебскую областную клиническую больницу, где ей оказана медицинская помощь", — сообщила Сахарова.

Она также отметила, что в настоящее время по факту получения малолетним ребенком телесных повреждений проводится проверка; санки изъяты на экспертизу.  

Аудиозапись комментария слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Витебск
 
 
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Официальный представитель следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова рассказала Sputnik Беларусь о происшествии.

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