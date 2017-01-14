Во время трансляции финала чемпионата по американскому футболу в 2017 году Fox Sports покажет повторы моментов с видом от лица спортсменов. Об этом пишет birdinflight.com .

Как это выглядит, смотрите на видео.

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Вещатель будет использовать специальную технологию Intel. На стадионе установят камеры, которые с большой скоростью вращаются вокруг поля и фиксируют игру с разных углов. Когда возникнет необходимость в повторе от лица игрока, программа Intel сгенерирует видео из кадров, которые камеры сняли ранее. Таким образом зритель получит вид из виртуальной камеры, расположенной на уровне глаз игрока.

В Fox считают, что новая технология поможет зрителям оценить положение спортсмена во время сложной ситуации: какие у него были варианты, что ему мешало, блокировали ли его соперники. Во время трансляции с отдаленной камерой добиться такого эффекта не получится.

В ноябре прошлого года Fox Sports начал показывать повторы от лица судей. Для этого на кепках судей разместили камеры GoPro.