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Под Витебском скорая наехала на маленькую девочку, выпавшую из санок
В агрогородке под Витебском автомобиль скорой помощи наехал на маленькую девочку, которая выпала из санок. Об этом сообщает издание «
Наезд произошел 14 января, около 21.30, на Центральной улице в агрогородке Кировский Витебского района. Под колеса проезжавшей машины скорой медицинской помощи попал ребенок 2 лет 8 месяцев.
Ребенка в санках перевозила 30-летняя знакомая матери девочки. В момент ДТП мать находилась недалеко от места происшествия. Девочка с различными повреждениями госпитализирована в нейрохирургическое отделение Витебской областной клинической больницы.
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Установлено, что девочка выпала из надувных санок при перевозке.
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