﻿ Под Витебском скорая наехала на маленькую девочку, выпавшую из санок. 21.by
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Под Витебском скорая наехала на маленькую девочку, выпавшую из санок

15.01.2017 17:10 — Разное | Tut.by  
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В агрогородке под Витебском автомобиль скорой помощи наехал на маленькую девочку, которая выпала из санок. Об этом сообщает издание «Народныя навіны Віцебска» и БЕЛТА.

Наезд произошел 14 января, около 21.30, на Центральной улице в агрогородке Кировский Витебского района. Под колеса проезжавшей машины скорой медицинской помощи попал ребенок 2 лет 8 месяцев.

Ребенка в санках перевозила 30-летняя знакомая матери девочки. В момент ДТП мать находилась недалеко от места происшествия. Девочка с различными повреждениями госпитализирована в нейрохирургическое отделение Витебской областной клинической больницы.

ГАИ по факту ДТП проводит проверку. После сбора материалов они будут переданы для дачи правовой оценки в Следственный комитет.

 
Теги: Витебск
 
 
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Установлено, что девочка выпала из надувных санок при перевозке.

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