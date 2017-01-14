В агрогородке под Витебском автомобиль скорой помощи наехал на маленькую девочку, которая выпала из санок. Об этом сообщает издание « Народныя навіны Віцебска » и БЕЛТА.

Наезд произошел 14 января, около 21.30, на Центральной улице в агрогородке Кировский Витебского района. Под колеса проезжавшей машины скорой медицинской помощи попал ребенок 2 лет 8 месяцев.

Ребенка в санках перевозила 30-летняя знакомая матери девочки. В момент ДТП мать находилась недалеко от места происшествия. Девочка с различными повреждениями госпитализирована в нейрохирургическое отделение Витебской областной клинической больницы.



ГАИ по факту ДТП проводит проверку. После сбора материалов они будут переданы для дачи правовой оценки в Следственный комитет.