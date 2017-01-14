



По итогам официальных переговоров в Каире Беларусь и Египет подписали 10 документов о развитии сотрудничества в различных сферах.

Как сообщила пресс-служба президента, официальные переговоры Александра Лукашенко и президента Египта Абдель Фаттаха аль-Сиси прошли 15 января в Каире во дворце "Аль-Иттихадия".

Переговорам предшествовала церемония официальной встречи Абдель Фаттахом аль-Сиси главы белорусского государства. После исполнения гимнов двух стран и церемониала с участием роты почетного караула президенты сели за стол переговоров. Сначала встреча состоялась в формате "один на один", а затем в расширенном составе.

На встрече с представителями СМИ по итогам переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь придает огромное значение развитию взаимовыгодных партнерских отношений с Египтом.

"Мы придаем огромное значение развитию взаимовыгодных партнерских отношений с Арабской Республикой Египет. Об этом свидетельствует и то, что визит представительной белорусской делегации в Каир проходит в канун 25-й годовщины установления дипломатических отношений между нашими государствами", - сказал Александр Лукашенко.

Лидеры двух стран провели плодотворные переговоры и договорились о дальнейшем наращивании торгово-экономических связей, увеличении белорусского экспорта с учетом потребностей египетской стороны и налаживании двусторонней производственной кооперации с использованием белорусских технологий и опыта.

"Беларусь поддерживает заинтересованность Египта в создании зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом и готова оказать содействие в решении данного вопроса. Мы намерены также расширять контакты в гуманитарной области, включая науку, образование, здравоохранение, культуру, туризм и спорт", - отметил президент Беларуси.

Глава государства также подчеркнул, что в Беларуси высоко оценивают политический курс Египта, направленный на обеспечение безопасности в регионе и укрепление позиций страны на международной арене.

"Мы с президентом подтвердили близость наших позиций по главным вопросам международной повестки дня. Беларусь и далее намерена укреплять взаимодействие с Египтом в этом направлении. Особенно с учетом той важной роли, которую играет ваша страна как член Совета Безопасности ООН", - заявил Александр Лукашенко.

Президент сказал, что Беларусь всегда будет поддерживать Египет на международных площадках.

"Вы никогда не будете сомневаться и сожалеть о том, что имеете добрые отношения с центральноевропейским государством, имя которому Беларусь", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко также обратил внимание, что все подписанные сегодня документы нацелены на укрепление отношений между странами. Они сыграют важную роль в развитии договорной базы двусторонних отношений.

"Мы очень положительно оцениваем состоявшиеся переговоры. Я пригласил моего друга и коллегу президента Египта совершить ответный визит в Минск в любое удобное для него время. Мы с большим удовольствием будем принимать его в Минске и продемонстрируем все, на что способны в интересах вашей прекрасной и древней страны, вашего трудолюбивого народа", - заключил белорусский лидер.

По итогам официальных переговоров в Каире Беларусь и Египет подписали 10 документов о развитии сотрудничества в различных сферах.

В частности, Александр Лукашенко и Абдель Фаттах аль-Сиси подписали совместную декларацию, в которой подчеркнули общее стремление к укреплению белорусско-египетских отношений.

Стороны приняли решение об углублении взаимовыгодного сотрудничества. Беларусь и Египет согласились совместно работать над заключением Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами с одной стороны и Египтом с другой стороны.

"Стороны будут оказывать возможную поддержку в продвижении внешнеторговых интересов друг друга в экономических объединениях стран, членами которых являются Беларусь и Египет", - говорится в декларации.

Главы государств сошлись во мнении, что экономическое сотрудничество представляет собой движущую силу белорусско-египетских отношений. Поэтому стороны готовы при соблюдении рыночных правил расширять торговлю конкурентоспособными товарами, совместно упрощать условия взаимной торговли, способствуя сбалансированному росту ее объема. Кроме того, Египет положительно рассмотрел стремление Беларуси получить статус наблюдателя в Организации исламского сотрудничества.

В совместной декларации также говорится, что Беларусь и Египет будут укреплять сотрудничество в сфере безопасности. Главы государств отметили, что терроризм и экстремизм по-прежнему представляют серьезную угрозу региональной и мировой безопасности и стабильности. Стороны подтвердили необходимость укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом и террористическими организациями, транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотических средств, незаконной миграцией и торговлей людьми.

Для совместного противостояния новым угрозам и вызовам Беларусь и Египет будут организовывать консультации, обмениваться информацией и опытом, подготавливать кадры, проводить совместные тренировки, развивать взаимодействие в других сферах.