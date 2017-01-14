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Очереди на границе с Литвой: выезда из Беларуси ждут 160 фур
15.01.2017 18:56 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 янв – Sputnik. Очереди грузовиков на выезде из Беларуси в Литву сохраняются, выезда из республики в соседнее государство в международных пунктах пропуска ожидают 160 большегрузных автомобилей, свидетельствуют данные на сайте Государственного пограничного комитета.
© Sputnik/ Василий Семашко
По данным ГПК, выезда из Беларуси в Литву по состоянию на 18:00 ожидают 160 грузовых автомобилей.
Наиболее сложная ситуация в пункте пропуска "Каменный Лог": здесь выезда ждут 150 автомобилей, в "Котловке" очередь уменьшилась –здесь находятся 10 грузовиков, в "Привалке" и "Беняконях" очередей на выезд большегрузов в сопредельную страну нет.
На выезде из Беларуси в Польшу в пункте пропуска "Берестовица" в очереди находятся 18 грузовых автомобилей, в "Козловичах" – 15. В остальных пунктах пропуска очередей нет.
Также не отмечается очередей и в направлении Украины.
Ранее ГПК сообщал, что, по информации литовской стороны, 14-15 января в пункте пропуска "Лаворишкес" (сопредельный пункт пропуска в Беларуси "Котловка") оформление автомобильных транспортных средств, следующих по грузовому направлению, будет осуществляться в ручном режиме. В связи с этим возможно формирование очередей. Ситуация вызвана плановыми техническими работами в данном пункте пропуска.
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Самая сложная ситуация – в "Каменном Логе", в "Котловке" очереди немного сократились, Привалка и Бенякони свободны.
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