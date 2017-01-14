МИНСК, 15 янв – Sputnik. Очереди грузовиков на выезде из Беларуси в Литву сохраняются, выезда из республики в соседнее государство в международных пунктах пропуска ожидают 160 большегрузных автомобилей, свидетельствуют данные на сайте Государственного пограничного комитета.



© Sputnik/ Василий Семашко ГПК предупредил о возможных очередях грузовиков в "Котловке"

По данным ГПК, выезда из Беларуси в Литву по состоянию на 18:00 ожидают 160 грузовых автомобилей.

Наиболее сложная ситуация в пункте пропуска "Каменный Лог": здесь выезда ждут 150 автомобилей, в "Котловке" очередь уменьшилась –здесь находятся 10 грузовиков, в "Привалке" и "Беняконях" очередей на выезд большегрузов в сопредельную страну нет.

На выезде из Беларуси в Польшу в пункте пропуска "Берестовица" в очереди находятся 18 грузовых автомобилей, в "Козловичах" – 15. В остальных пунктах пропуска очередей нет.

Также не отмечается очередей и в направлении Украины.

Ранее ГПК сообщал, что, по информации литовской стороны, 14-15 января в пункте пропуска "Лаворишкес" (сопредельный пункт пропуска в Беларуси "Котловка") оформление автомобильных транспортных средств, следующих по грузовому направлению, будет осуществляться в ручном режиме. В связи с этим возможно формирование очередей. Ситуация вызвана плановыми техническими работами в данном пункте пропуска.