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Очереди на границе с Литвой: выезда из Беларуси ждут 160 фур

15.01.2017 18:56 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 янв – Sputnik. Очереди грузовиков на выезде из Беларуси в Литву сохраняются, выезда из республики в соседнее государство в международных пунктах пропуска ожидают 160 большегрузных автомобилей, свидетельствуют данные на сайте Государственного пограничного комитета.

Очереди на границе с Литвой: выезда из Беларуси ждут 160 фур
© Sputnik/ Василий Семашко
ГПК предупредил о возможных очередях грузовиков в "Котловке"

По данным ГПК, выезда из Беларуси в Литву по состоянию на 18:00 ожидают 160 грузовых автомобилей. 

Наиболее сложная ситуация в пункте пропуска "Каменный Лог": здесь выезда ждут 150 автомобилей, в "Котловке" очередь уменьшилась –здесь находятся 10 грузовиков, в "Привалке" и "Беняконях" очередей на выезд большегрузов в сопредельную страну нет. 

На выезде из Беларуси в Польшу в пункте пропуска "Берестовица" в очереди находятся 18 грузовых автомобилей, в "Козловичах" – 15. В остальных пунктах пропуска очередей нет. 

Также не отмечается очередей и в направлении Украины. 

Ранее ГПК сообщал, что, по информации литовской стороны, 14-15 января в пункте пропуска "Лаворишкес" (сопредельный пункт пропуска в Беларуси "Котловка") оформление автомобильных транспортных средств, следующих по грузовому направлению, будет осуществляться в ручном режиме. В связи с этим возможно формирование очередей. Ситуация вызвана плановыми техническими работами в данном пункте пропуска.

 
Теги: Минск
 
 
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Самая сложная ситуация – в "Каменном Логе", в "Котловке" очереди немного сократились, Привалка и Бенякони свободны.

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