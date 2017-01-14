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Как правильно восстанавливаться после переломов

15.01.2017 19:45 — Разное | Tut.by  
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В эти прекрасные дни многие проводят время на улице, занимаясь зимними видами спорта. Случается, что неосторожность или простое стечение обстоятельств приводит к травмам или переломам. Если это произошло, то как начать восстанавливаться уже с первых дней? Об этом рассказывает специалист Global Fitness Игорь Рипп.


Фото: pixabay.com

Точный диагноз «перелом» устанавливается только по результатам рентгеновского снимка, так как достоверных признаков перелома всего пять и встречаются они крайне редко. Относительные же признаки есть практически при любой травме. К тому же при травме нужно сделать снимок для исключения повреждения костей.

Как правило, закрытые неосложненные переломы лечатся наложением гипсовой повязки или лонгеты. Сроки сращения могут сильно отличаться в зависимости от вида и локализации перелома, а полное восстановление может идти до года.

Опять же гипс снимают только по результатам контрольного снимка и после заключения врача. Но это не значит, что в это время нельзя заниматься реабилитацией.

Этап 1 — поддержание общего тонуса и недопущение атрофии мышц, не пораженных травмой

Поскольку гипс лишает конечность подвижности, уже в первые дни после травмы нужно совершать движения в свободных суставах, выполнять статическое напряжение мышц пораженного сегмента, упражнения для здоровых конечностей и туловища, дыхательную гимнастику.

Статика начинается с напряжения мышц на 3−5 секунд и постепенно увеличивается до 7 минут. Упражнения из лечебной гимнастики выполняются в медленном темпе, количество повторений 6−8 раз. Продолжительность занятий 15−25 мин.

Этап 2 — восстановление подвижности

После снятия гипса основная задача — вернуть подвижность конечности. Для этого используют физиотерапию и лечебную физкультуру.

Если вы решили восстанавливаться самостоятельно, то вам нужно последовательно прорабатывать все суставы. Физическую нагрузку нужно чередовать с дыхательными упражнениями и расслаблением. Хороший эффект дают занятия в бассейне либо в ванне, где упражнения выполняются в теплой воде. Продолжительность занятия постепенно увеличивается до 30−40 мин, возрастает число повторений и темп выполнения отдельных упражнений.

Сами упражнения следует подбирать осмотрительно, во время выполнения нужно избегать чрезмерных нагрузок. Критерий окончания данного этапа — восстановление полной подвижности в суставах.

Этап 3 — восстановление силы

Здесь основная задача — вернуть конечности силу и скорректировать мышечную атрофию, восстановить профессиональную и спортивную работоспособность. Добавляются занятия с отягощениями раздельно и с разным весом на больную и здоровую конечности, упражнения для координации и увеличения силовой выносливости. Сейчас лучшим выбором будет поход в тренажерный зал и занятия с грамотным специалистом.

Основа упражнений данного этапа — это работа с сопротивлением на тренажерах (сначала блочных, затем рычажных), упражнения с мячами и весом тела. И только после восстановления координации переход к упражнениям со свободными весами — сначала раздельно на каждую конечность, затем симметрично, темп упражнений средний и быстрый, длительность тренировки постепенно увеличивается до 60 минут.

Игорь Рипп: врач-травматолог, врач спортивной медицины, инструктор клуба Global Fitness.
 
 
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В эти прекрасные дни многие проводят время на улице, занимаясь зимними видами спорта. Случается, что неосторожность или простое стечение обстоятельств приводит к...

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