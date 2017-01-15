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Белорусские гандболисты обыграли Саудовскую Аравию на чемпионате мира
Сборная Беларуси провела второй матч группового этапа чемпионата мира по гандболу.
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Впрочем, выигрыш с меньшей разницей, нежели поражение от Чили, вынуждает белорусов набирать очки в матче с Венгрией, Хорватией или Германией.
Беларусь: Мацкевич, Солдатенко; Бровко (1), Кулеш (1), Шинкель, Астрашапкин, Пуховский (9), Рутенко (1), Шилович (4), Шумак, Юринок (1), Баранов (2), Подшивалов (2), Королек (4), Титов, Гайдученко (2).
После двух туров Хорватия и Германия имеют по четыре очка, Чили и Беларусь - по два, а Венгрия и Саудовская Аравия свои поединки проиграли. В плей-офф выходят четыре лучших команды.
Уже в понедельник в 22.45 белорусы сыграют с одним из фаворитов турнира - сборной Хорватии.
SPORT.TUT.BY провел мультимедийный онлайн матча.
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Сборная Беларуси провела второй матч группового этапа чемпионата мира по гандболу.
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