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Белорусские гандболисты обыграли Саудовскую Аравию на чемпионате мира

15.01.2017 23:59 — Разное | Tut.by  
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Сборная Беларуси провела второй матч группового этапа чемпионата мира по гандболу.


Фото: twitter.com/ihf_info

После сенсационного поражения от Чили (28:32) белорусам необходимо было обыгрывать другого аутсайдера - Саудовскую Аравию. В непростой борьбе, когда на протяжении большей части матча наша команда вела лишь 1-2 мяча, подопечные Юрия Шевцова все-таки смогли одержать победу со счетом 29:26.

Впрочем, выигрыш с меньшей разницей, нежели поражение от Чили, вынуждает белорусов набирать очки в матче с Венгрией, Хорватией или Германией.

Беларусь: Мацкевич, Солдатенко; Бровко (1), Кулеш (1), Шинкель, Астрашапкин, Пуховский (9), Рутенко (1), Шилович (4), Шумак, Юринок (1), Баранов (2), Подшивалов (2), Королек (4), Титов, Гайдученко (2).

После двух туров Хорватия и Германия имеют по четыре очка, Чили и Беларусь - по два, а Венгрия и Саудовская Аравия свои поединки проиграли. В плей-офф выходят четыре лучших команды.

Уже в понедельник в 22.45 белорусы сыграют с одним из фаворитов турнира - сборной Хорватии.

SPORT.TUT.BY провел мультимедийный онлайн матча.

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Сборная Беларуси провела второй матч группового этапа чемпионата мира по гандболу.

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