Нападающий Виталий Родионов продлил трудовые отношения с БАТЭ. Об этом сообщает официальный сайт клуба.



Фото: fcbate.by

Родионов присоединился к «желто-синим» в 2006 году и с тех пор в каждом сезоне примерял золотые награды чемпионата Беларуси, каковых собрал уже 11. Помимо этого, завоевал в рядах борисовчан три Кубка и пять Суперкубков страны и установил наибольшее количеством клубных рекордов.

Профессор собрал множество индивидуальных наград: лучший бомбардир высшей лиги (2008, 2013, 2016), лучший футболист чемпионата Беларуси (2008, 2013), лучший нападающий национального первенства (2010, 2011, 2012, 2013, 2016). Он является членом престижных Клубов — белорусских бомбардиров и Сергея Алейникова.

Всего Родионов сыграл за БАТЭ 379 матчей, забил 151 мяч и сделал 68 голевых передач (чемпионат — 243/110+44, Кубок — 43/20+10, Суперкубок — 5/1+0, Лига чемпионов — 62/15+11, Лига Европы — 26/5+3).