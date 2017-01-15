|
Белорусский тренер Леонид Кучук возглавил украинский клуб
Каменская «Сталь» определилась с новым главным тренером. Им стал 57-летний белорусский специалист Леонид Кучук, сменивший на этом посту Якоба Галла.
Последним местом работы Кучука была «Кубань», из которой он ушел по окончании сезона-2014/15.
После первого круга чемпионата Украины «Сталь» занимает 9-е место в турнирной таблице.
Напомним, что Леонид Кучук являлся одним из кандидатов на должность главного тренера сборной Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каменская "Сталь" определилась с новым главным тренером. Им стал 57-летний белорусский специалист Леонид Кучук, сменивший на этом посту Якоба Галла.
|
Архив (Разное)
Комментарии