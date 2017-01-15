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Белорусский тренер Леонид Кучук возглавил украинский клуб

15.01.2017 22:21 — Разное | Tut.by  
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Каменская «Сталь» определилась с новым главным тренером. Им стал 57-летний белорусский специалист Леонид Кучук, сменивший на этом посту Якоба Галла.


Фото: fckuban.ru

Последним местом работы Кучука была «Кубань», из которой он ушел по окончании сезона-2014/15.

После первого круга чемпионата Украины «Сталь» занимает 9-е место в турнирной таблице.

Напомним, что Леонид Кучук являлся одним из кандидатов на должность главного тренера сборной Беларуси.

 
 
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Каменская "Сталь" определилась с новым главным тренером. Им стал 57-летний белорусский специалист Леонид Кучук, сменивший на этом посту Якоба Галла.

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