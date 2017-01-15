ВВП в $-эквиваленте, снизившийся в последние 2-3 года во всех странах Восточной Европы и СНГ из-за укрепления доллара в мире и, соотвественно, ослабления евро к доллару (причина номинального падения ВВП в долларах в европейских государствах) и снижения цен на углеводороды (причина падения экономики в странах СНГ, завязанных на нефть или на Россию), начинает постепенно идти вверх: с предыдущего квартала во всей Восточной Европе и в половине стран СНГ замечен прирост показателя.

Но в другой половине СНГ продолжается падение. В том числе и в Беларуси, где годовой ВВП в отчетном периоде (IV кв. 2015-го – III кв. 2016-го) меньше, в долларах, чем был год назад, на 23,7%, и теперь он меньше $50 млрд, что уже ниже, чем в Хорватии, которая более чем вдвое меньшая страна. Еще раньше «вперед вышла» Болгария. То есть Беларусь опустилась в рейтинге размера экономики на две ступени. А ВВП на душу населения Беларуси впервые опустился ниже показателя Македонии (а в прошлый раз – Сербии).

Но сильней других упал годовой ВВП в долларовом эквиваленте нефтяных стран – Казахстана, и, особенно стремительно, Азербайджана. Хотя в последнее время нефть растет, и это положительно сказывается на курсе их национальных валют, а с этим – на динамике долларового ВВП. Так, в России он начал расти впервые с 2014-го.

Всего в отчетном III квартале 2016-го годовой (за период «IV кв. 2015-го – III кв. 2016-го») ВВП в $-эквиваленте снизился с предыдущего раза в 8 странах: 7 из них – из СНГ (Казахстан, Азербайджан, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан) и 1 – из ЕС (Польша, из-за ослабления злотого), но совсем незначительно. Во всех остальных странах начался подъем показателя.

Но по сравнению с соответствующим периодом год назад годовой ВВП отчетного периода остается номинально меньше, в долларах, в большинстве стран, а вырос только в 7-ми государствах Восточной Европы. Наибольшее же падение за год – у Казахстана, Азербайджана и Беларуси.

С 2013-го года, последнего “спокойного” года в регионе, до военного конфликта России и Украины, аннексии Крыма и оккупации части украинского Донбасса, ухудшения, в связи с этим, российско-западных отношений, удешевления нефти и резкого роста стоимости доллара в мире в 2014-15 гг, больше других упала в долларах, экономика именно Украины: в долларах она уменьшилась на 50% за счет девальвации гривны и реального, физического сокращения экономики..

Но и в России, а также в других нефтяных странах, Азербайжане и Казахстане, сегодняшний ВВП ниже, чем был в 2013-м, более чем на 40%. В Беларуси – более чем на треть. А из расчета на душу населения наибольшее номинальное падение, в долларах, ВВП с 2013-го ощутили на себе как раз россияне – более чем на $7000,а в целом годовой ВВП России стал меньше, чем был до всех этих событий, на $1 трлн

Потери Украины в абсолютных величинах с 2013-го не такие значительные, но поскольку страна и до 2014-го имела слабую экономику, падение привело к тому, что Украина надолго вошла в группу беднейших стран. Кроме того, Украина - единственная страна, чей ВВП в долларовом эквиваленте сейчас меньше, чем был 10 лет назад.

В восточноевропейских странах $-эквивалент ВВП упал с 2013-го тоже, но не так значительно, и здесь большее значение имело ослабление веро к доллару, когда как в реальном выражении ВВП всех стран Восточной Европы вырос .

Номинальный ВВП в текущих ценах в долларовом эквиваленте

Размер годового ВВП (за последние 4 квартала, период “IV кв. 2015-го – III кв. 2016-го”), как сумма квартальных ВВП в $-эквиваленте) стран СНГ и Восточной Европы (всего – 27 государств), рассчитаный по данным официальной статистики и среднему рыночному курсу местной валюты к доллару представлен на диаграмме.

Самая большая по территории страна мира Россия и крупнейшее государство в Восточной Европе Польша - это 1-е и 2-е, соответственно, места в рейтинге размера экономики региона СНГ и Восточной Европы. Но на фоне государств Западной Европы номинальный размер наибольших экономик СНГ и Восточной Европы не выглядит внушительным: Россия сейчас опустилась на уровень Испании, Польша в Европе – 9-я.

Беларусь - 4-я экономика в СНГ, 9-я в Восточной Европе и 11-я в “Восточная Европа + СНГ”. Но в рейтинге, включающем и страны Западной Европы – 27-я.

ВВП в долларовом эквиваленте на душу населения

Первая 10-ка в рейтинге подушевого ВВП – у стран Восточной Европы. Лучшие из СНГ - Россия и Казахстан – на, соответственно, 11-м и 12-м местах. Беларусь – на 17-м.

Последние изменения $-эквивалента ВВП

Показатель годового ВВП в долларовом эквиваленте в III квартале 2016-го (период «IV кв. 2015-го - III кв. 2016-го») вырос с предыдущего квартала (то есть, в сравнении с годовым ВВП периода «II кв. 2015-го - III кв. 2016-го») у всех государств ЕС Восточной Европы, кроме Польши, и у половины стран СНГ.

Это означает, что уменьшение показателя годового долларового ВВП, начавшееся в конце 2014-го, и связанное, главным образом, с укреплением доллара в мире ко всем валютам, в том числе к евро (а ослабление евро к доллару снизило для стран Восточной Европы, ориентирующихся на евро, номинальный размер ВВП в долларах), и с падением цен на нефть (важно для стран СНГ, ориентирующихся на нефть или на нефтяную Россию), прекратилось.

Больше других вырос годовой долларовый ВВП с предыдущего отчетного момента у Македонии, в СНГ – у Молдовы, а из восточноевропейских стран ЕС – у Болгарии.

Единственная восточноевропейская страна ЕС, где показатель с прошлого квартала снизился – это Польша: там годовой ВВП в долларах отчетного периода, хоть и совсем незначительно, но, все же, снизился с предыдущего, и это при том, что евро в III квартале немного подрос к доллару. То есть, упал и в €-эквиваленте. Причина - польский злотый заметно ослаб в 2016-м не только к доллару, но и к евро.

Но продолжают падать 5 стран СНГ. Больше других – завязанные на нефть и газ Казахстан и Азербайджани “завязанные” на Россию Таджикистан, Узбекистан и Беларусь. Сама Россия с этого квартала прекратила падение благодаря укреплению Rr-рубля к доллару на фоне подорожавшей нефти).

В целом страны Восточной Европы уже 3-й квартал подряд показывают положительную динамику (годовой долларовый ВВП растет 3-й квартал подряд), а СНГ, пока что, “в минусе”, но размер этого “минуса” сокращается, так что улучшение тоже есть.

16 государств Восточной Европы из 17-ти (включая Грузию) показали в III квартале плюсовое изменение (к II кварталу), а из 10-и стран СНГ – только 5.

Изменение годового ВВП в долларовом эквиваленте за 1 год

По сравнению с аналогичным периодом ровно год назад (отчетный период “IV кв. 2015-го - III кв. 2016-го» к периоду “IV кв. 2014-го – III кв. 2015-го”), долларовый ВВП увеличился только у 7-и стран Восточной Европы. У всех остальных он стал меньше. И это несмотря на то, что у большинства из них ВВП вырос в реальном выражении.

Для восточноевропейских стран это объясняется ослаблением евро к доллару за этот годовой (4-хквартальный) период на 3,1% (по среднему за период курсу). Для нефтезависимых и ориентирующихся на Россию стран СНГ– падением цен на нефть (средние цены годового периода “IV кв. 2015-го - III кв. 2016-го» ниже средних цен соответствующего периода год назад (“IV кв. 2014-го – III кв. 2015-го”) на 8,5%).

Наибольшее номинальное падение – у России: ее годовой долларовый ВВП за год уменьшился на $227 млрд. Но, все же, это самое маленькое номинальное уменьшение за 2 года (ранее фиксировалось более чем на $700 млрд). У Казахстана, наоборот, сейчас максимальное снижение, в дальнейшем прогнозируется замедление скорости падения и выход на рост (благодаря подорожанию нефти), как уже начался у России.

Польша за год потеряло более $15 млрд номинала ВВП , а Чехия, наоборот, более $4-х прибавила. Это рекордные цифры по Восточной Европе. В пределах же СНГ ни одна страна за год не увеличила в долларах номинал ВВП - только «минусы».

В относительном измеерении (в процентах) больше других упали нефтегазозависимые страны (Казахстан, Азербайджан, Россия), страны, зависимые от России (Беларусь, Узбекстан, Таджикистан, Кыргызстан). Во всех этих странах произошла наиболее существенные девальвация национальных валют и физическое падение экономики, что суммарно привело к наибольшему относительному падению ВВП в $-эквиваленте.

Лучшая в СНГ – Украина (хотя и с “минусом”), где после катастрофического падения годовой долларовый ВВП начинает подниматься, что естественно после того, как ее экономика и национальная валюта упали раньше других, еще в 2014-м, а реальный ВВП достиг “дна” еще в конце 2015-го и с 2016-го пошли первые плюсовые индексы.

Для стран Восточной Европы главная причина уменьшения $-эквивалента их ВВП за год - это ослабление евро к доллару, ведь в реальном, физическом выражении, у всех этих стран экономика выросла , но сам евро упал на 3,1%. Где снижение $-эквивалента ВВП превышает 3,1% – там ВВП упал и в евро. Из восточноевропейских стран ЕС - это только в Польше.

Наибольший же относительный рост $-эквивалента ВВП за год - в Македонии, из стран ЕС – в Чехии. А также в Румынии и Болгарии, которые в последнее время показывают наилучшую динамику реального ВВП в Европе.

Наибольшее абсолютное долларовое падение ощутили на себе граждане нефтегазовых стран Казахстана, Азербайджана и России, а также Беларуси, экономика которой завязана на российскую нефть и российский рынок: у этх стран снижение показателя ВВП в $-эквиваленте на душу населения за год - самое значительное.

В ЕС-овской части больше других прирастили подушевой ВВП в долларах чехи, а наиболее заметные потери - у поляков.

Изменение ВВП с 2013-го года

После 2013-го года произошли существенные политические, геополитические и финансово-экономические изменения в регионе, последствия которых сильно сказались на экономических процессах и показателях, в том числе на динамике $-эквивалента ВВП, большинства стран мира.

Прежде всего, это все что связано с событиями в Украине: агрессия России против Украины (аннексия Крыма, оккупация Донбасса), западные санкции против России, введенные в ответ российские контрсанкции, общее ухудшение отношений, что привело к ослаблению экономических взаимодействий между странами региона.

Сильнейшее с 2009-го года падение цен на нефть в 2014-15 гг. многими также рассматривается как способ экономически ослабить, «обуздать» зависящую от экспорта угдлеводородов Россию, лишить ее былых финансовых ресурсов. Вкупе с укреплением доллара в этот же момент, снижение цен на нефть и газ привело к реальному падению ВВП (физическому сокращению экономики) России и ослаблению Rr-рубля. В итоге $-эквивалент ВВП очень сильно сократился: по сравнению с объемом календарного 2013-го года сегодняшний годовой ВВП ниже на $1 трлн.

Все страны СНГ и Восточной Европы (а также Западной) сейчас имеют $-эквивалент годового ВВП меньше, чем в 2013-м. Единственная причина падения показателя в странах ЕС – ослабление евро к доллару, ведь реальный ВВП за этот период там вырос .

Но больше всех падение произошло в Украине, лишившейся физически части экономики вследствие аннексии Россией Крыма (а он давал 3% ВВП всей Украины в 2013-м) и оккупации части территории Донбасса (удельный вес этой части промышленного региона в создании ВВП Украины – до 10%). ВВП в $-эквиваленте отчетного 4-хквартального периоде меньше, чем был в 2013-ом, до всего этого, наполовину.

Однако и сама Россия упала в долларах не намного меньше - на 45%, и как и Азербайджан с Казахстаном - из-за падения цен на нефть. Беларусь – 5-я страна по снижению за этот период долларового ВВП (более чем на треть).

Евро ослаб к доллару с 2013-го года по настоящее время – 19,5% (по среднегодовым курсам). Это кардинально повлияло на динамику номинального размера $-эквивалента ВВП, ведь ни одна страна там не упала в €-эквиваленте.

Меньше других упали в долларах ВВП стран Восточной Европы, особенно Македонии, а из ЕС - Румынии. Лучшая из СНГ - Армения: драм стал самой устойчивой валютой к доллару в этом 2,5-летнем периоде.

В абсолютном выражении больше других потеряли россияне: годовой ВВП на душу населения сейчас на $7145 меньше, чем был в 2013-м. Украинцы в долларах потеряли намного меньше (подушевой $-эквивалент ВВП Украины стал ниже на $1710). Но в данном случае подходит поговорка «пока толстый сохнет – худой сдохнет»: украинский показатель упал до уровня «бедность». Кроме того, если в 2013-м ВВП России на душу населения был больше, чем в Украине, в 3,9 раз, то и сейчас почти так же - в 3,7 раз.

В восточноевропейских странах ЕС максимальные подушевые потери ВВП в долларах в абсолютной величине – у стран с самым высоким ВВП на душу населения в Восточной Европе - Словении, Словакии и Чехии, поэтому ощущения граждан этих стран от таких даже потерь малозаметны.

Изменение ВВП в $-эквиваленте за 10 лет

В сравнении с $-эквивалентом ВВП 10-летней давности лишь в одной стране региона сегодняшний номинальный размер экономики в долларах меньше – в Украине, по описанным выше причинам. Во всех остальных странах СНГ и Восточной Европы сегодняшняя экономика создает, в долларах, больше, чем 10 лет назад. А больше других номинально выросли, понятно, крупнейшие экономики региона.

Сегодняшний годовой ВВП Украины меньше, чем был 10 лет назад, даже в €-эквиваленте, при том, что сам евро ослаб к доллару за это время на 11,3%. Из восточноевропейских стран ЕС за 10 лет меньше всего выросла в долларах экономика Хорватии, а больше других – Румынии.

Страны СНГ за это время приросли больше других. Но рекордный прирост - у среднеазиатских государств б.СССР, где 10 лет назад ВВП в долларах составлял небольшую величину, а также у Азербайджана, который поднялся на росте цен на нефть и газ в середине 00-х и на увеличении объемов ее добычи с помощью мировых нефтяных компаний. Это же верно и в отношении Казахстана. Из ненефтяных стран СНГ наибольший прирост – у Молдовы, Грузии и Армении – также небольших аграрных экономик с очень низким долларовым ВВП 10 лет назад.

Большой относительный рост долларового ВВП в беднейших странах СНГ высок в процентах, но в абсолютных величинах пока еще самый низкий. Что видно по их месту в рейтинге изменения подушевого ВВП за 10 лет.

Несмотря на большой процент падения за 10 лет $-эквивалента ВВП Украины, снижение подушевого показателя не столь значительное, ведь серьезно сократилась численность населения: кроме естественного и миграционного сокращения более 2-х млн ушло с Крымом и еще 2-3 млн не имеют никакой экономической связи с Украиной из т.н. ДНР и ЛНР.

Динамика ВВП за 10 лет

До 2008-го все страны приращивали $-эквивалент своего ВВП, но в мировой кризис 2008-09 гг. также все без исключения экономики СНГ и Восточной Европы сократили свой долларовый размер. Восстановление его после кризиса шло по-разному, как и итог этого восстановления: где-то $-эквивалент годового ВВП на сегодня превысил докризисный уровень, где-то остался меньше его.

Беларусь и Россия находятся в группе близких территориально восточноевропейских стран, где сегодняшний $-эквивалент годового ВВП относительно долларового размера экономики 10-летней давности превышен на 35-55%. Но динамика была разной: резкий рост до 2014-го и резкое падение с 2015-го против намного менее амплитудных колебаний стран Восточной Европы.

По цифре $-эквивалента ВВП страны СНГ и Восточной Европы можно разделить на группы стран по размеру экономики.

В группе крупнейших экономик (номинальный ВВП более $1 трлн)– 1 страна – Россия, размер экономики которой на этот момент ($1,230 млрд) – 14-й в мире (после США, Китая, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Индии, Италии, Бразилии, Канады, Ю.Кореи, Австралии и Испании). Всего сейчас в мире стран с ВВП более $1 трлн – 15 (15-я – Мексика).

В 2013-м году ВВП России был более $2,2 трлн, и она тогда была7-й экономикой мира. Но за 2,5 года ВВП в долларах упал наполовину, ровно до уровня дна мирового кризиса 2009-го года.

Группа стран с особо крупной экономикой представлена тоже только одной страной - Польшей. Это 25-я экономика в мире. В мире существует порядка 20-25 государств, ВВП которых – свыше $300 млрд, но ниже $1 трлн, и Польша там – «середнячок» со своими $472 млрд. Хотя в 2014-м доходило до $555 млрд (исторический максимум).

Крупная национальная экономика (ВВП $100-300 млрд) в СНГ и Восточной Европе на данный час - у 4-х государств: Чехии, Румынии, Казахстана и Венгрии. Хотя не так давно их было 5 (в более нижнюю группу «ушла» Украина после падения ее годового ВВП ниже $100 млрд в 2015-м), а иногда – 6 (пару раз, на пике, в эту группу «заглядывала» Словакия: в 2008-м и 2014-м у него было несколько периодов с ВВП более $100 млрд). В мире экономик с похожим размером – около 20-ти.

Группа стран с средней по размеру экономикой (годовой ВВП $50-100 млрд в номинале) представлен сейчас только 3-мя странами – Словакией, вышедшей из верхней группы Украиной и Болгарией. Но в 2008-14-х их было 8. В группе были еще долговременно Беларусь, Азербайджан и Хорватия, и иногда появлялась Словения. С падением евро к доллару Хорватия и Словения перешли в более низший ранг в 2015-м году, а Беларусь и, особенно стремительно, Азербайджан вылетели из средней группы в 2016-м.

Теперь в группе с малой, по размеру, экономикой (ВВП $20-50 млрд в год) 9 стран - Хорватия, Беларусь, Словения, Литва, Азербайджан, Сербия, Узбекистан, Латвия, Эстония. Почти 10 лет назад, здесь была и выросшая впоследствии Болгария.

Особо малая экономика (менее $20 млрд ВВП в год) из числа стран СНГ и Восточной Европы – в небольших государствах: Грузии, Албании, Боснии и Герцеговине, Армении, Македонии, Таджикистане, Молдове, Кыргызстане и Черногории. И шанс выйти в верхнюю группу есть из этих стран только у Грузии, но в очень отдаленной перспективе.

Динамика ВВП на душу населения за 10 лет

Наиболее амплитудные изменения показателя за 10 лет произошли в период 2008-09 гг. практически во всех странах, а в последние 2 года – в странах СНГ. На графике абсолютных изменений видны обвалы у Казахстана и России, чуть меньше - у Украины, Беларуси и Азербайджана (в период 2014-16 гг.) – по абсолютной величине снижений (номинально, в $млрд).

Так, еще недавно (в 2012-13 гг.) номинальный подушевой ВВП России в долларах был наибольшим среди всех стран СНГ и Восточной Европы, а сейчас опустился на 11-е место. У Казахстана ВВП 2013-го был 4-й по величине на душу населения, сейчас - 12-й.

Когда как ВВП стран Восточной Европы уменьшились в долларовом эквиваленте (из-за падения евро к доллару) менее значительно, а в последнее время – заметно прирастают (кроме Польши, где сильно девальвировал злотый).

Если же смотреть на график в Lg-форматом, где видна относительная динамика (в %, а не в долларах), то круче всех выглядит снижение подушевого долларового ВВП Украины и Азербайджана, меньше – у России, Казахстана, Узбекистана и Беларуси, а у восточноевропейских стран ЕС колебания совсем незначительные.

Как и с показателем абсолютного размера $-эквивалента ВВП, страны региона СНГ и Восточной Европы можно разбить на 4 группы – с высоким, средним, низким и очень низким ВВП на душу населения в долларах.

Если принять $16000 проходящей цифрой в группу с высоким подушевым ВВП, то этому критерию сейчас соответствуют 4 страны Восточной Европы – Словения, Чехия, Эстония и Словакия. Краткосрочно в эту группу попадали Латвия (в 2008-м) и Литва (в 2014-м), а также «разок заглянула» Венгрия (в III квартале 2008-го). Эстония, наоборот, в 2009-10 гг. временно покидала эту группу.

В группе стран с средним для стран СНГ и Восточной Европы подушевым долларовым ВВП (8000-16000 $/чел.) - 6 стран ЕС (Литва, Латвия, Венгрия, Польша, Хорватия, Румыния) и 1 из СНГ (Россия). Кварталом раньше здесь был еще и Казахстан, но он стремительно «вылетел» в более низший ранг с падением долларового номинала годового ВВП.

Также пару лет назад временно, на историческом пике долларового ВВП, в эту группу вошла, было, Беларусь – после пересчета ВВП Белстатом в связи с приведением статистики к методологии СНС-2008, что немного увеличило ВВП. Еще в это же время сюда кратковременно «заглянул» Азербайджан.

Литва и Латвия, прока, единственные кто имеет перспективу перейти в более высокую группу (тем более, что они туда раньше попадали).

В группе стран с низким (4000-8000 $/чел.) подушевым ВВП 1 страна из ЕС - Болгария, остальные: 4 балканских государства - 3 бывшие республики Югославии (Черногория, Сербия, Македония) и Албания, а также 3 страны СНГ – только что вошедший Казахстан, Азербайджан и Беларусь. В 2008-ом в эту группу из более низкой группы «заглянула» Украина, и дважды - в 2011-м и в 2014-м - Босния и Герцеговина. Ровно 3 года (в период 2012-15 гг.) здесь была и Грузия.

В 2014-м Азербайджан кратковременно зашел в более высокую группу, с средним ВВП на душу населения, но затем из-за падения цен на нефть и, как следствие, девальвации маната и реального сокращения экономики, его подушевой ВВП рухнул до одного из самых маленьких в этой группе, и теперь он может даже «вылететь» более низшую группу.

Ниже азербайджанского показателя только подушевой ВВП Албании, который колеблется на границе группы с очень низким подушевым ВВП. Обвалился также и показатель «ВВП на душу населения» у Беларуси, который в 2014-м был здесь самым большим, но в предыдущем квартале стал ниже, чем у Сербии, а в отчетном квартале – уже и Македонии.

В группе с очень низким (до 4000 $/чел.) ВВП на душу населения – страны СНГ (Грузия, Армения, Украина, Молдова, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан) и югославский «осколок» Босния и Герцеговина, подушевой ВВП которого - на границе с более высокой группой, вместе с албанским показателем.

В скором времени Грузия и Босния и Герцеговина, у которых сейчас годовой номинальный ВВП в долларах на душу населения одинаков, как и динамика этого показателя в послнднее время, вернутся в вышестоящую группу. Для Армении, никогда там не бывшей, это будет сложнее и дольше, как и для Украины, которая там была там лишь в 2008-м на пике своего ВВП.

Исторический максимум $-эквивалента ВВП

Ни одна стран СНГ и Восточной Европы не находится сейчас на максимуме показателя $-эквивалента годового ВВП, кое-где до сих пор не преодолен исторически рекордный годовой (4-хквартальный) ВВП, созданный еще в 2008-м перед мировым кризисом.

Для стран Восточной Европы определяющим фактором является курс евро к доллару, особенно для тех, у кого евро – внутренняя валюта. Сейчас евро слабее, чем был в 2008-м: среднегодовой курс в 2008-ом – 1,471 $/€, в 2016-м - 1,107 $/€. Поэтому странам еврозоны чтобы превысить $-эквивалент ВВП 2008-го, нужно было в период с 2009-го по 2016-й иметь значительный реальный рост экономики.

А для стран с национальной валютой, имеющих возможность корректировать курс своей денежной единицы – не допустить сильного ослабления к доллару. Для нефтегазовых государств дополнительный фактор – цена на углеводороды: в 2008-м и в 2013-м были пиковые цены на нефть.

Исторический максимум размера (по $-эквиваленту) экономики Армении, Венгрии, Латвии, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Украины, Хорватии и Чехии был в 2008-м; Казахстана, Молдовы и России – в 2013-м; Азербайджана, Албании, Беларуси, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Македонии, Польши, Таджикистана, Узбекистана, Черногории и Эстонии - в 2014-м.

У всех представленных государств сегодняшний годовой ВВП в $-эквиваленте не является максимальным. А ближе всех к максимуму ВВП Македонии, из стран СНГ – Армении, а из ЕС – Болгарии. Дальше всех от исторического максимума ВВП Украины, Азербайджана и России.

Сопоставления по группам стран

На территории СНГ и Восточной Европы можно выделить два политико-экономического образования - «российское» (страны т.н. «Евразийского Экономического Союза», ЕАЭС) и «западное» (т.н. «Новая Европа»), размеры которых (по ВВП и численности населения) близки, но политически диаметрально направлены и имеют различную структуру экономики, что делает интересным и удобным возможность сравнения динамики их экономических показателей.

ВВП в $-эквиваленте стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия), насчитывающего 183 млн населения, составляет сейчас $1,431 трлн (исторический максимум - $2,558 трлн в 2013-м). Удельный вес России здесь – 86%.

ВВП стран южной и юго-восточной частей «Новой Европы» (Болгария, Грузия, Македония, Молдова, Румыния, Сербия, Словения, Украина, Хорватия, Черногория), с суммарной численностью населения в 89,6 млн чел. - $0,493 трлн (исторический рекордное значение - $0,670 трлн, в 2008-м). Наибольший удельный вес в общем ВВП имеет ВВП Румынии (37,5%), Украины (сейчас – 18,0%, но бывало и 30%), Болгарии (10,5%), Хорватии (10,1%).

Суммарный ВВП стран центральной и северо-восточной частей «Новой Европы» (Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Чехия, Эстония) с общей численностью населения в 70,4 млн чел. - $0,970 трлн (максимум - $1,158 трлн в 2008-м). Наибольшее значение в этой группе имеет экономика Польши (48,6%) и Чехии (19,8%).

$-эквивалент ВВП всей «Новой Европы» с населением в 160 млн. чел. - $1,463 трлн (исторический максимум - $1,828 трлн, 2008 г.), что уже превысило суммарный ВВП стран ЕАЭС, впервые с 2010-го.

Из-за сильнейшего падения номинальных долларовых ВВП крупнейших стран ЕврАзЭС России и Казахстана вследствие снижения цен на нефть, в 2015-м году, впервые с 2009-го, долларовый ВВП на душу населения стран “Новой Европы” превысил аналогичный показатель стран ЕврАзЭС.

ВВП стран ЕврАзЭС на душу населения сейчас - 7815 $/чел., «Новой Европы» - 9140 $/чел. (но южных и юго-восточных стран - 5495 $/чел. (сильное влияние на последний показатель оказывает Украина с ее большой численностью населения, но малым долларовым ВВП), а центральных и восточных - 13785 $/чел.).

В ближайшее время $-эквивалент ВВП государств “Новой Европы” (которую еще называют Интермариум, геополитический проект “Междуморье”) будет увеличиваться, а стран ЕврАзЕС – нет, поэтому разница в ВВП на душу населения в пользу Интермариума будет расти.