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Гидромет: в понедельник 16 января снег и легкий мороз

15.01.2017 20:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 янв – Sputnik. Неустойчивая погода ожидается в Беларуси в понедельник 16 января – температура воздуха составит от нуля до –4°C сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Гидромет: в понедельник 16 января снег и легкий мороз
© flickr.com/ David Orban
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Ранее Sputnik в Гидромете проинформировали, что в ближайшие дни температура воздуха опустится – в республику придет мороз.

"Будет облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременный снег, на дорогах гололедица", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что максимальная температура воздуха составит от 0 до –4°C.

В Минске ожидается облачно с прояснениями, кратковременный снег, на дорогах гололедица, а максимальная температура воздуха – от –1 до –3°C.

 
Теги: Минск
 
 
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В Гидромете проинформировали, что в ближайшие дни температура воздуха опустится – в республику придет мороз.

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