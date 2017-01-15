МИНСК, 15 янв – Sputnik. Неустойчивая погода ожидается в Беларуси в понедельник 16 января – температура воздуха составит от нуля до –4°C сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Ранее Sputnik в Гидромете проинформировали, что в ближайшие дни температура воздуха опустится – в республику придет мороз.

"Будет облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременный снег, на дорогах гололедица", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что максимальная температура воздуха составит от 0 до –4°C.

В Минске ожидается облачно с прояснениями, кратковременный снег, на дорогах гололедица, а максимальная температура воздуха – от –1 до –3°C.