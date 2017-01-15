Маршрутное такси с пассажирами перевернулось 14 января в деревне Чернещино Полоцкого района, сообщил представитель ГАИ УВД облисполкома Александр Казючиц.





В Mercedes, следовавшем по маршруту № 10 Полоцк — Новополоцк со стороны Новополоцка, ехали 14 пассажиров. «Водитель не выбрал безопасную скорость движения, не учел погодные условия. В результате бокового заноса автомобиль выехал на полосу встречного движения, а далее в кювет, где и опрокинулся», — рассказал Александр Казючиц.

Пострадавших нет. Пассажирам маршрутки на месте оказали первую медпомощь. На водителя маршрутного такси составили протокол, ведется проверка.

Еще одно ДТП произошло 14 января в 18.05 на 134-м км дороги Минск — Витебск. 54-летняя водитель Mazda 626 не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с фурой Renault. Виновницу ДТП доставили в Лепельскую районную больницу, но она скончалась во время операции. Три пассажира Mazda госпитализированы. В Renault никто не пострадал.

Представитель ГАИ также рассказал о ДТП, произошедшем вечером 14 января рядом с деревней Коллективная на дороге Р46 Полоцк — Лепель. Большегрузный автомобиль в результате заноса съехал в кювет. Его прицеп перегородил всю проезжую часть. В течение часа движение на трассе восстановили. На водителя фуры составили протокол. Впоследствии он продолжил движение.