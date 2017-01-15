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В Полоцком районе перевернулась маршрутка с пассажирами
Маршрутное такси с пассажирами перевернулось 14 января в деревне Чернещино Полоцкого района, сообщил представитель ГАИ УВД облисполкома Александр Казючиц.
В Mercedes, следовавшем по маршруту № 10 Полоцк — Новополоцк со стороны Новополоцка, ехали 14 пассажиров. «Водитель не выбрал безопасную скорость движения, не учел погодные условия. В результате бокового заноса автомобиль выехал на полосу встречного движения, а далее в кювет, где и опрокинулся», — рассказал Александр Казючиц.
Пострадавших нет. Пассажирам маршрутки на месте оказали первую медпомощь. На водителя маршрутного такси составили протокол, ведется проверка.
Еще одно ДТП
Представитель ГАИ также рассказал о ДТП, произошедшем вечером 14 января рядом с деревней Коллективная на дороге Р46 Полоцк — Лепель. Большегрузный автомобиль в результате заноса съехал в кювет. Его прицеп перегородил всю проезжую часть. В течение часа движение на трассе восстановили. На водителя фуры составили протокол. Впоследствии он продолжил движение.
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Пострадавших нет. Пассажирам маршрутки на месте оказали первую медпомощь. На водителя маршрутного такси составили протокол, ведется проверка.
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