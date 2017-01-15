Каждому автомобилисту приходилось обращаться на СТО для ремонта машины. Хорошо, если есть проверенный мастер. Если такого нет, приходится обращаться к разным мастерам. Оттого, насколько вы нашли «своего» автослесаря и насколько верно он определит неисправность, будет зависеть и стоимость ремонта, и время эксплуатации машины до следующей поломки. AUTO.TUT.BY провел эксперимент: от и до проверил Peugeot 206 в официальном сервисном центре Peugeot в Беларуси , все неисправности авто были зафиксированы, а потом владелица машины отправилась по нескольким столичным СТО: определят ли специалисты сервисов, в чем причина поломки?





Из опыта автомобилистов

— Ой, не говорите мне ничего про ремонт машины! Это шок и ужас! — запричитала Татьяна, у которой AUTO.TUT.BY спросил про ремонт ее Ford Fiesta. — Говорят, что есть везучие машины и невезучие. Так вот, моя — невезучая! Она 2007 года выпуска. Я в нее столько денег ввалила, что можно было еще один такой же Ford купить. Проверенного слесаря у меня нет, поэтому ездила на СТО по рекомендациям знакомых или просто по рекламе. Что-то начнет настораживать в машине — еду. В автомеханизмах плохо разбираюсь, а этим пользуются на сервисах. И то вам надо менять, и это надо, вместо мелкого ремонта делают замену всего узла. Только кошелек выпотрошат. Бывало, что выезжала с ремонта, а на следующий день опять туда возвращалась — неисправность не устраняли.

Сейчас Татьяна выставила на продажу свое авто, на недостающую сумму собирается взять кредит и купить новый KIA: «Буду на сервис ездить по гарантии».

— Я считаю, что если есть машина, то ремонтировать ее должен один мастер. Это ж как врач у человека! — Говорит Виталий, владелец Lancia. — Два года эта машина у меня. Я в авторемонтах не спец, так, по мелочевке. По рекомендациям пользователей на форуме поехал к автослесарю на СТО: мастер оказался от бога. Были некоторые моменты, когда ремонт длился больше двух дней. Но причину он находил и устранял! Причем сервис этот на деньги не разводил меня — средние расценки. Единственное, электрика толкового все никак не получается найти.

Диагностика

Сначала мы перетрясли всю машину в специализированном центре. Технический консультант-эксперт официального центра Peugeot в Беларуси Владимир Карницкий, исходя из своего многолетнего опыта работы, согласен с позицией Виталия.

— Машина должна обслуживаться у хорошего мастера и бывать на СТО не только тогда, когда что-то застучит. Кстати, то, что владелец авто мужчина или женщина еще не определяет ее техническое состояние. Мол, у мужчины хорошая машина будет, а у женщины — плохая. Далеко не все мужчины разбираются в неисправностях машин, и бывает как раз наоборот, — говорит Владимир. — Если речь идет о тех машинах, которые постоянно обслуживаются у нас на сервисе, то мы знаем их хорошо, поэтому работать с машиной специалисту легче: есть информация когда и что менялось. Но это вовсе не означает, что отличные мастера только у нас. Грамотных автослесарей и электриков много и на других сервисах.



Владимир Карницкий

Проверка Peugeot 206 2008 года выпуска заняла 2,5 часа. Автослесарь Виталий Лагуткин проверил все узлы в моторном отсеке, потом прошелся по подвеске.

— Машину надо приводить в порядок. Видно, что в ней что-то ремонтировали. Но все равно, есть детали, которые пока еще работают, но требуют вмешательства, — резюмировал специалист. — Например, нужно поменять нижние втулки задних амортизаторов. Они изношены, но пока не выдают себя посторонним стуком. Также следует превентивно заменить подшипники рычагов задней торсионной балки. Если не сделать это сейчас, а дождаться, когда появится люфт в подшипниках, то потребуется замена задней балки в сборе с рычагами. А это дорогостоящий ремонт.



















По двигателю и подвеске Виталий отметил 11 пунктов, требующих вмешательства: некоторые узлы необходимо немедленного ремонтировать, другие — можно сделать спустя некоторое время, а за некоторыми — понаблюдать.

— Деталь, которая срочно требует замены — левый передний тормозной шланг. У него нет верхней металлической защитной пружины, а пластиковая трубка в одном месте протерта до оплетки. Шланг может порваться и машина будет без тормозов. Причем, видно, что машина так ездит давно, неисправность не произошла неделю назад. С такой поломкой авто даже не пройдет техосмотр, ведь это напрямую влияет на безопасность.

Если ремонт неисправностей по «механике» обойдется в кругленькую сумму, то компьютерная диагностика особых проблем не показала.





— Считывается ошибка сигнала датчика ABS переднего левого колеса — обрыв цепи или короткое замыкание, — сказал автослесарь Андрей Никонов.

Еще через пять минут мастер нашел место обрыва — на месте сгиба проводки возле колеса.

— В этом месте проводка подвижна, из-за этого и произошло перетирание провода. Вижу, что кто-то пытался эту неисправность устранить — место разрыва перемотано тканевой изолентой. Если не менять датчик на новый, то можно поработать с проводкой: спаять провода или использовать термоплавкую втулку. Но нет гарантии, что через некоторое время проводка в этом месте снова не разорвется.





После проведения диагностики AUTO.TUT.BY вместе с техническим консультантом-экспертом Владимиром Карницким определили три жалобы, с которыми хозяйка авто поедет на три столичных СТО. Некоторые изменения в авто мы внесли намеренно.

Жалоба № 1: «Машина как-то плохо тормозит и горит датчик ABS»

— В действительности тормоза в машине работают хорошо, колодки заменены, ручной тормоз в порядке. Единственное и очень серьезное «но» — протертый тормозной шланг, который требуется срочно заменить. Не заметить тормозной шлаг, да еще без металлической защиты, подняв машину на подъемник, невозможно, — отметил Владимир.

По легенде, автомобилистка не будет помнить, менялись ли тормозные колодки, а поэтому водитель попросит мастеров поднять машинку на подъемник и проверить тормоза.





Жалоба № 2: «Загорелся оранжевый датчик, похожий на мясорубку»

«Оранжевая мясорубка» — именно так будет называть хозяйка авто этот загоревшийся на панели датчик. Это ни что иное, как Check Engine, сигнализирующий о том, что есть проблемы в системе управления двигателем. Изначально в машине с датчиком было все было в порядке. Чтобы он загорелся на приборной панели автослесарь слегка рассоединили разъем лямбда-зонда — невооруженному глазу это совершенно незаметно.

Жалоба № 3: «Не работает звуковой сигнал»

Эта неисправность появилась после того, как из блока под капотом мы вытащили предохранитель.

— Родной предохранитель здесь на 15 ампер. Предохранитель с большим номиналом ставить сюда нежелательно — есть риск, что проводка автомобиля может не выдержать. Если установить предохранитель с меньшим номиналом, то он сгорит при небольших скачках напряжения, — пояснил Владимир.





Едем на ремонт

Из объявления узнаем, что СТО «Экспресс» на улице Гурского, 26 специализируется на ремонте Peugeot и Citroen, но чинит и авто других марок. Также, здесь работает автоэлектрик. Договариваемся о проведении компьютерной диагностики. СТО «Экспресс» располагается на производственной территории государственного предприятия и представляет из себя отдельно стоящий вагончик и два бокса без опознавательных знаков.





Для проведения компьютерной диагностики загонять в бокс машину не пришлось — вся процедура проводилась возле вагончика-офиса. После двадцатиминутных манипуляций с подсоединением сканера электрик выдал хозяйке причины неисправностей.

— Моторник (Check Engine или «оранжевая мясорубка» — Прим. AUTO.TUT.BY) выдает, что есть ошибка со связью с блоком ABS.

Мастер поясняет, что наверняка это произошло из-за того, что во время холодов разряжался аккумулятор. Он стирает ошибку и она больше не отображается на мониторе.

— Еще есть ошибка датчика ABS левого переднего колеса.

Что конкретно произошло с датчиком электрик с ходу сказать не может: надо поднимать машину на подъемнике и прощупывать все руками.

— Бывает, что неисправен сам блок, бывает проводка или разъем. Все перещупать будет стоить 60−70 рублей.

Почему не работает звуковой сигнал специалист с ходу сказать тоже не говорит — «поднимем на подъемник, там и будет видно. Часто сгнивает сама сигналка».





На подъемнике Peugeot смотрели два автослесаря, на все ушло около 20 минут.

— По тормозам проблем нет. Передние и задние колодки хорошие, ручник держит. Думаю, проблема из-за того, что у вас не работает ABS и на дорогах сейчас скользко. Не жмите на педальку сильно, тормозите прерывисто, — говорит мастер.

Слесари успокаивали и убеждали хозяйку машины, учили, как следует тормозить. На протертый тормозной шланг — главную и серьезную проблему — никто из них не обратил внимания. Параллельно со слесарями работал электрик, которому мы сообщили, что значок с «оранжевой мясорубкой» снова загорелся на панели, несмотря на то, что эту ошибку стирали.

— Я вижу, что проводка датчика ABS перебита. Она ремонтировалась уже. По-хорошему датчик надо менять, потому что разрыв в таком месте, что если даже его закрутить, через пару месяцев он снова закиснет. Датчик и работа по его замене датчика будет стоить около 60 условных единиц, может и меньше — смотря сколько стоит датчик. Но машину надо оставлять на сервисе примерно на полдня.





Электрик заключил, что причина не работающего звукового сигнала — проводка, «она часто сгнивает, поэтому ее надо смотреть».

— У вас еще ошибка выскакивает по заднему зонду, — констатировал электрик, снова подключивший к авто компьютер. — Возможно, зонд умирает или по проводке косяк. Надо тоже смотреть.

Мастер решил выйти из авто и заглянуть под капот, а у нас появилась надежда, что две неисправности он вот-вот найдет. Он заглянул в блок предохранителей и противоположную часть капота, а потом снова сел в машину.

— Готовьте много денег, — засмеялся электрик, отвечая на вопрос о стоимости за работу, но тут же обнадежил: — Не волнуйтесь, может сложного ремонта там не понадобиться. Ладно, не буду отнимать у вас время. Звоните, когда сможете приехать, будем смотреть.





А мы отправляемся на еще одно СТО. Ну какая же проверка без специализированного сервиса по ремонту «французов»? Едем на переулок Путейский, 11А — здесь находится СТО Peugeot Citroen ООО «Коляда», которое начало работать в 1993 году. Порадовало, что проверку тормозной системы и компьютерную диагностику нам согласились сделать в один визит.

Здесь у автослесаря и его помощника на осмотр тормозов ушло больше всего времени — порядка 30−40 минут.

— Колодки впереди на месте, все тут красиво, — сказал мастер.

Однако, на этом сервисе задние колеса было решено снять — проверить колодки и заодно отрегулировать ручник, хотя вопросов он не вызывал. А вот протертый тормозной шланг здесь тоже не заметили.





Прибывший с ноутбуком электрик был немногословен и очень скор: компьютерная диагностика заняла 10 минут.

— По мотору: надо менять нижний лямбда-зонд. Чаще всего это не проводка, а именно он. Датчик ABS под замену — частями он не меняется, — категорично заявил электрик, даже не делая попыток проверить проводку. — И про звуковой сигнал: — скорее всего это сам гудок испорчен.

Хотя, надо отдать должное, на панель с предохранителями электрик все же взглянул, после чего молча вставил недостающий предохранитель, номиналом 10 ампер. Потом мастер быстро покинул бокс.

— Ой, а что это тут фишка лямбда-зонда не закреплена? — удивился Андрей, молодой парень, который был в учениках у автослесаря. Пока работал электрик, молодой человек разглядывал двигатель автомобиля и трогал некоторые детали. — Может быть из-за этого и датчик горел? Давайте я поставлю ее на место и мы проверим, исчезла ли с панели неисправность.

Вот так, интуитивно или случайно, вчерашний выпускник автомеханического колледжа решил проблему, которая оказалась не под силу специалисту со стажем. Забегая вперед — перед поездкой на третье СТО — нам снова пришлось искусственно добавить неисправность.





Еще один автосервис на который мы поехали — СТО «Чистый Кар» на улице Семашко, 25А. Раньше эта СТО занималась только итальянскими машинами, а сейчас ремонтирует разные автомобили.





Услышав какие-то неконкретные жалобы на тормоза, специалист сервиса, оформлявший заказ, сел за руль нашего Peugeot и выехал для проверки на большую дорогу.

— Не понимаю, на что вы жалуетесь. Машина тормозит хорошо, зад машины отлично хватается, впереди что-то есть, возможно это колодки. Сейчас поднимем машину и посмотрим.

— Колодки присутствуют. Все видно, что работает, — весело констатировали автослесари, проверявшие на подъемнике Peugeot. Требующий замены тормозной шланг тоже остался вне их поля зрения.





Мужчины около десяти минут находились с фонариком под днищем автомобиля: крутили и покачивали колеса, заглядывали в отверстия в дисках, постукивали по дискам инструментом.

— А вот ABS у вас горит, потому что на правом переднем колесе датчик весь в масле. Вот сейчас мы его промоем и значок на панели погаснет, — говорят мастера.

Прогнозы не сбылись — после промывки датчик гореть не перестал и Peugeot перегнали в соседний бокс к электрику.

— Кто лазил под капот? — интересуется у хозяйки авто электрик Юрий через минут пять, после того, как компьютер был подключен к машине.

— Муж… — придумывает на ходу водитель.

— Передайте ему «привет». Он зачем-то отсоединял лямбда-зонда, а на место как следует не поставил. Вот и горит у вас Check Engine.

Еще минуты через три мастер определил, что ABS горит потому, что неисправен датчик левого переднего колеса. Однако, в чем точно проблема: проводке или самом датчике, электрик скажет, когда машина будет на подъемнике.

— Так она только что была на подъемнике! Опять чтоли гнать туда? Может так узнаете что с датчиком? — просит хозяйка авто.

— Эх, мои вы дорогие… Ну ладно, сейчас посмотрю, может что-то увижу, но стоя на коленках это делать очень неудобно, — электрик махнул рукой и склонился к колесу. — Ну вот: проводка у вас порвана на месте изгиба. Да еще какой-то изолентой обмотана. По хорошему надо менять полностью датчик: здесь спайка не подержится долго — провод многожильный, перегнется и поломается, да и термокембрик тоже. Ну хорошо, давайте я вам соединю провода, поездите. Но думаю, что этот ремонт временный, долго не продержится.

В чем причина неисправности звукового сигнала Юрий определил еще через пару минут. Первым делом была проверена «дудка» — рабочая, а потом он открыл крышку блока предохранителей.

— Странно, все предохранители целы… А здесь муж не лазил? Есть вариант, что может быть он отсюда что-то достал… — предполагает электрик, и еще через пару секунд вставляет недостающий предохранитель.

Юрий оказался единственным специалистом из трех СТО, который полностью решил все заданные ему задачи. Ошибся мастер только в одном: вместо 15-тиамперного, поставил предохранитель номиналом 30 ампер.





Протертый тормозной шланг ABS Разъем лямбда-зонда Предохранитель звукового сигнала СТО «Экспресс» не найден найдено, какой датчик не работает, в чем причина поломки — не определено причина не определена причина не определена СТО Peugeot Citroen не найден найден неисправный датчик, в чем причина поломки — не определено, предложено поменять полностью датчик причина не определена поставили на 10 ампер СТО «Чистый Кар» не найден + + поставили на 30 ампер