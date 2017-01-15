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Здание клуба металлистов в Витебске снова выставляют на аукцион
Здание
Это уже не первая попытка продать это здание, поэтому цену недвижимости на улице Энгельса в центре города постоянно снижают — в 2016-м его
На этот раз торги должны пройти на электронной площадке et.butb.by. Кроме двухэтажного кирпичного здания площадью 2 458,8 кв. м, новый владелец получит право на 25-летнюю аренду земельного участка площадью 0,2183 га на берегу Двины.
После войны в бывшем здании клуба металлистов располагался театр имени Якуба Коласа. Затем, в 1959 году, оно стало Домом культуры Витебского района. С 2006 года здание пустует, неоднократно оно горело. В 2011 году памятник архитектуры передали Белорусскому театру «Лялька», однако средств на ремонт так и не нашлось.
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Это уже не первая попытка продать это здание, поэтому цену недвижимости на улице Энгельса в центре города постоянно снижают.
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