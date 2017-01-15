Если вы посмотрели финальную серию четвертого сезона сериала «Шерлок» и хотите больше детективных историй, самое время обратиться к видеоиграм. По мотивам приключений знаменитого английского сыщика вышло довольно много игр. 42.TUT.BY выбрал лучшие из них — те, которые по-новому раскрывают личность Шерлока Холмса, а не просто используют его имя для лучшей узнаваемости.





Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter

Платформы: ПК, PlayStation 4, Xbox One

Украинская студия Frogwares известна тем, что с момента основания с завидной регулярностью выпускает игры про Шерлока Холмса. The Devil’s Daughter — уже восьмой по счету проект и, кажется, самый противоречивый.

По общему настроению и динамике The Devil’s Daughter ближе к фильмам Гая Ричи, чем к сериалу BBC. Декорации меняются быстро, так же как и настроение игры. В одном из дел Шерлок Холмс сталкивается с лондонскими бандами, в другом — пробирается в древний храм, полный тайн и загадок, а уже через пару часов главный герой в рясе и с крестом «изгоняет дьявола» в доме старушки, в каждом шорохе видящей происки нечистых сил.





Авторы достаточно умело комбинируют расследования, экшен-сцены и комичные ситуации. Хотя иногда все же некоторые головоломки затягивают повествование: вроде бы герою нужно двигаться вперед, раскрывать запутанное дело, а мы не можем, потому что застряли в одной из комнат.

Впрочем, когда вы ищете улики, соотносите показания причастных к делу лиц и анализируете мелкие детали в одежде подозреваемых, игра раскрывается в полной мере. Если невнимательно заниматься расследованием, то обвинить можно не того человека. Игра, конечно, предложит перемотать время назад и сделать правильный выбор, но это совсем необязательно. Даже с неверными решениями Шерлок благополучно доживет до финала.

Sherlock Holmes: Crimes & Punishments

Платформы: ПК, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One





«Преступления и наказания» — еще одна игра студии Frogwares, в которой самый известный детектив Британии расследует запутанные преступления (за другие он и не берется).

Отличительной чертой этого выпуска является то, что здесь впервые в серии вместо одного цельного сюжета нам предлагают шесть самодостаточных историй (совсем как рассказы Конан Дойля). Кроме этого именно в Crimes & Punishments, возможно, под впечатлением от фильмов Гая Ричи и сериала с Камбербэтчем у Шерлока появилась способность анализировать внешний вид собеседника и визуализировать в уме момент совершения преступления.

Эти трюки здорово помогают при расследовании. Стоит только нажать одну кнопку на геймпаде, как игра подметит разнообразные детали в облике подозреваемого и какие-то из них могут стать важными зацепками в работе сыщика с Бейкер-стрит.

Также в игре авторы с любовью воссоздали жилище Шерлока Холмса. На месте скрипка, знаменитая шляпа, курительные трубки и другие вещи, которые у нас ассоциируются с экстравагантным детективом. Более того, два дела в Crimes & Punishments инспирированы рассказами «Убийство в Эбби-Грейндж» и «Черный Питер». Любителям первоисточника должно понравиться.

Sherlock Holmes: The Awakened

Платформа: ПК





Sherlock Holmes: The Awakened, известная в СНГ под названием «Шерлок Холмс и секрет Ктулху», соединяет два непохожих литературных мира — рассказы Артура Конан Дойля и мрачную вселенную Говарда Филлипса Лавкрафта с его иррациональными монстрами и ужасами.

На этот раз Шерлок Холмс отправляется на поиски тайного общества, члены которого стремятся пробудить древнее чудовище (того самого Ктулху) при помощи ужасающих ритуалов. Несмотря на то, что авторы вдохновлялись творчеством Лавкрафта, играть совсем не страшно. Разработчики старались не столько напугать игрока, сколько заставить его чувствовать дискомфорт — из некоторых локаций, вроде того же дома для сумасшедших, хочется убраться поскорей, настолько там неуютно.

В 2007 году игровой процесс был главным поводом купить The Awakened. Как и в обычных квестах нужно было искать улики, но делать это приходилось в полностью трехмерном окружении с видом от первого лица. Вдобавок, авторы включили в сюжет сцены, где Шерлоку приходилось прятаться от врагов и вести себя максимально незаметно. Десять лет назад это было своего рода откровением в жанре.

Sherlock: Interactive Adventure

Платформа: iOS





Sherlock: Interactive Adventure — это не столько игра, сколько интерактивная книга, своеобразная визуальная новелла. В качестве первоисточника авторы выбрали рассказ «Союз рыжих», в котором Шерлок Холмс предотвращает ограбление банка.

В Interactive Adventure зритель иногда читает текст, но чаще всего смотрит короткие анимационные ролики, в которых закадровый голос объясняет происходящее. При желании можно пальцем «вращать» видео, меняя ракурс и подмечая важные для сюжета детали.

Таким образом, история рассказывается не через текст, а с помощью трех десятков интерактивных сцен. Разработчики приложения воссоздали все ключевые локации из рассказа, добавив свое видение викторианского Лондона. На престижном литературном конкурсе Independent Publisher Book Awards, проходящем в Нью-Йорке, мобильное приложение о Шерлоке Холмсе завоевало награду «Выдающаяся книга 2014 года».

Читайте также: Самые ожидаемые игры 2017 года