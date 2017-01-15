Семейные психотерапевты говорят, что пары чаще всего обращаются к ним с жалобами на проблемы во взаимопонимании, с проблемами в сексуальной и финансовой сферах — и это самые очевидные проблемы, которые лежат на поверхности. Специалисты же склонны выделять семь основных (но не проговариваемых парами) причин, по которым они на самом деле обращаются к психотерапевтам, и которые часто становятся причиной развода.



funtime.ge

Вы слишком зависите от своего партнера

Ни один человек на свете не в состоянии реализовать все ваши потребности. Не стоит ждать, что ваш партнер станет для вас одновременно лучшим другом, любовником, психологом, личным бухгалтером и всем тем, что вам еще необходимо. Кристин Цейзинг, психолог, советует парам, оказавшимся в такого рода зависимости друг от друга, создавать некоторое расстояние и сосредотачиваться на создании взаимоотношений с другими людьми.

«Парам, которые все всегда делают вместе, стоит сосредоточиться на других людях, проводить больше времени не вместе, а с друзьями, искать свои собственные хобби и интересы. Люди более наполненные, цельные, менее зависимые создают более полноценные отношения».

2. Вы не цените домашнюю работу, которую выполняет ваш партнер, по достоинству

Многие люди стараются сбалансировать карьеру и семейную жизнь, но немногие признают, как много сил отнимает работа по дому.

В течение долгого времени женщины выполняли всю работу по дому, потому что эти задачи считались не слишком подходящими для мужчин. К сожалению, огромная часть домашней работы до сих пор выполняется женщинами, которые вынуждены и строить карьеру, и выполнять обязанности домохозяйки. К счастью, мужчины становятся более активными в этом отношении и берут часть домашних обязанностей на себя. Секрет в том, чтобы ценить работу по дому, которая выполняется вашим партнером, по достоинству, потому что ужин действительно не готовится сам по себе.

3. Вы недооцениваете необходимость личного пространства

В начале ваших отношений вы старались проводить вместе каждую свободную минуту. Тогда такая близость казалась опьяняющей, но, скорее всего, как минимум для одного из вас с течением времени она стала удушающей. Хорошая новость в том, что нет ничего плохого в необходимости личного времени для каждого из партнеров.

Люди часто проваливаются в отношения с головой и забывают о собственной независимости. Влюбленность — это не повод отказываться от своих хобби и ежедневных рутинных дел, потому что это невероятно важно для поддержания отношений.

Чтобы избежать созависимости, пара должна найти некий баланс взаимозависимости. «Процветать и вместе, и по отдельности» — называет это психотерапевт Лиз Хиггинс.



lieman.ru

4. Вы недостаточно любите себя

Старая, банальная истина: вы не можете по-настоящему полюбить кого-то, если вы не любите сами себя. Вступая в отношения и обладая низкой самооценкой, вы разрушаете их, потому что негативное отношение к себе просачивается и отрицательно влияет практически на каждый аспект вашего брака.

Человек, наполненный виной, отрицанием самого себя и другими разрушительными чувствами, не может иметь здоровые отношения. Прочные, здоровые отношения начинаются с того, что вы цените в себе все лучшее и относитесь к себе позитивно.

5. Вы впадаете в ярость во время ссор и редко извиняетесь

Когда вы говорите что-то неприятное своему партнеру, стараетесь его поддеть из-за злости на него, извиниться за обидные слова лучше раньше, чем позже. В пылу ссоры многие любят наносить другу другу удары ниже пояса. К сожалению, они редко извиняются друг перед другом за вспышки сиюминутной ярости, а обида за эти слова накапливается.

Все человеческие существа имеют «темную сторону», но если вы не признаете ее, то не сможете ею управлять и удерживать. Признав у себя наличие сильных отрицательных эмоций, вы сможете более конструктивно выходить из конфликтов.

6. Вы предполагаете, что знаете друг о друге все

Пары, долгое время находящиеся в отношениях, часто упускают из виду тот факт, что их партнер имеет мир собственных чувств, мыслей и переживаний. Продолжайте интересоваться внутренним миром вашего партнера, это сделает ваши отношения более глубокими.



wday.ru

7. Вы не хотите принимать чувства вашего партнера

Для развития отношений остается чрезвычайно мало места, если один из партнеров болезненно реагирует и не хочет получать «обратную связь» от другого. Вместо того чтобы избегать выражения собственных чувств (как позитивных, так и негативных), прежде всего справьтесь с собственными страхами и дайте вашему партнеру выразить то, что он чувствует в конкретной ситуации. И обсудите с ним это.