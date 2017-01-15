Катание с горки — одно из самых веселых и демократичных зимних развлечений. Чтобы узнать, какие приспособления для спуска используют современные дети, а также поностальгировать о чьем-то детстве без компьютера, AFISHA.TUT.BY отправилась в Каменную горку и поговорила с любителями этого вида отдыха.





Одна из самых высоких горок в микрорайоне Каменная горка находится у МКАД. Из ориентиров для неместных — магазин «Виталюр» по адресу Налибокская, 39. Горка здесь хаотичная: и спускаются, и поднимаются по одной и той же «трассе». Когда, набирая скорость, на пути видишь поднимающихся единомышленников, помогают крики «отойди-и-ите!». А вот за безопасность детей родители не волнуются: в конце горки подъем, который не дает доехать до проезжей части.





«Сейчас детей нужно заставлять — а раньше на горку мы бежали»

Штаны — в снегу, щеки — с румянцем, шапка-ушанка съехала, что почти не видно глаз. Восьмилетний Илья на новеньком тюбинге уже накатался, но хочется еще.

— Говорит: поехали домой погреемся, и приедем дальше кататься, — смеется папа.





На горку папа и сын Ломейко приехали из микрорайона Сухарево. На машине, говорят, ехать всего ничего. Дмитрий — тренер сборной Беларуси по пожарно-спасательному спорту, рассказывает, что к активному отдыху старается приучить и воспитанников, и своих детей.

— Старший, правда, дома за компьютером остался, не захотел ехать. И нельзя сказать, что он вырос из таких развлечений. Я еду, мне интересно, почему ему нет? Хотя сноуборд ему понравился.

Старшему сыну Дмитрия 16. В свое время спринт, который захватили на горку с собой, покупали для него. Только кататься папа и сын сегодня предпочитают на тюбинге.





— Потому что он мягче и едет быстрее, — коротко поясняет нам Илья.

Тюбинг купили сегодня за 105 рублей.

— У нас была клеенка и линолеум, — вспоминает Дмитрий. — В принципе, сейчас все, разве что, модернизировалось. Вместо камеры стал тюбинг. Его купили из расчета, что еще поедем кататься в «Силичи», — чтобы не зависеть от проката.

Дмитрий вспоминает, что в детстве активным отдыхом зимой он был увлечен каждый день — это были и коньки, и лыжи, и хоккей.

— Это сейчас детей надо заставлять. А раньше — только бы из дома выйти, — смеется он. — Сейчас с семьей любим бывать в комплексах «Якутские горы», «Силичи», «Логойск». И на такие вот горки выбираемся.

«Наше детство без компьютера было замечательным»





Рядом отдыхают и отогреваются чаем девятилетняя Яна и ее мама Ольга Воробьева. К походу на горку девчонки подготовилась основательно: санки, кусок линолеума, плед, термос, — все-таки ради этого зимнего развлечения в Каменную горку ехали из Зеленого луга. В их районе, говорят, таких больших горок нет.

— Тюбинг, это, конечно, очень здорово, но и очень дорого. Самое главное, что такое развлечение нравится и детям, и взрослым — это по-настоящему круто. Мы стараемся куда-то выбираться каждые выходные: в будни после работы хочется тишины и покоя.

Ольга говорит, что сегодня их организовалась целая компания из шести человек. И все — спортсменки-девчонки. Они и на лыжи, и на коньки любят ходить, а летом — на речку и в бассейн: все-таки пловчихи.





— Мы здесь уже три часа. И еще и еще хочется кататься, — говорит Ольга, а Яна добавляет: здесь свежий воздух, весело, не то, что за компьютером. Я вообще за компьютером не сижу.

Ольга подтверждает: в свои девять Яна еще ни разу не пользовалась компьютером.

— Пусть рисует, читает, катается на лыжах, коньках. Мы в своем детстве не знали, что такое компьютер, и детство у нас было замечательное.

«На горку прошусь каждый день — у меня же снегокат с рулем!»





Наше внимание привлекает не самое обычное приспособление для спуска. Это снегокат. Но восьмилетний Егор называет его по-простому: санки с рулем.

— У меня есть и обычные санки, но я их отдал маленькому брату, которому всего годик.

Родители Владимир и Ирина Прохожие рассказывают, что снегокат у них Егор попросил сам: увидел в магазине и «загорелся».

— Линолеум — это уже не то. Снегокат купили за 60 или 70 рублей. На эту горку приехали в первый раз — ездили по кольцевой и всегда ее замечали, горка у нас есть под самыми окнами дома — но она маленькая. Обычно бываем в «Силичах» или «Логойске».

Егор — активный и коммуникабельный. Рассказывает, что спускаться на снегокате совсем не страшно: если ехать аккуратно, то не упадешь и не перевернешься.





— Им можно даже управлять! — он демонстративно крутит руль и нажимает на «педаль» тормоза.

Мальчик говорит, что ему одинаково нравится и за компьютером играть, и с горки кататься. Еще он занимается плаванием и хорошо учится в школе. Единственное, что расстраивает ребенка, так это то, что на горку каждый день не пускают.

— Прошусь каждый день… — Артем умолкает и немного с грустью добавляет. — Но не каждый день получается.

Мама поясняет: большая загрузка в школе.

— Второй класс, а сколько дополнительных занятий, вы бы знали.

«Санки из нашего детства скользили лучше»





После аккуратного спуска на санках на горку поднимаются Татьяна и Сергей Куприянчик с дочкой Софией, которой три с половиной года.

— Мы сами живем в Серебрянке, а здесь, неподалеку, живут родители. Вчера рядом проезжали, увидели горку. Погода хорошая, поэтому решили: надо ехать, а то в нашем районе горки совсем маленькие.

Тюбинг за 65 рублей, говорит Татьяна, заставила купить погода и желание покататься на большой горке. Радует, что приобретенное сегодня приспособление для спуска можно сдуть — хранить-то его негде, весь балкон заставлен.





— Какой-то очень умный человек придумал красиво обернуть шину. Производитель точно поднялся на этом, разбирают их очень быстро.

А вот санки, которые по старой памяти тоже взяли с собой, покупали еще в прошлом году.

— Санки из нашего детства — а они были алюминиевыми — скользили лучше. Новые едут по-другому. Вообще, я бы больше хотела на лыжах постоять, горка — это ради ребенка.

«Ребенок стал на лыжи — и вызвал во дворе фурор»





Семья Курадовец тоже пришла сразу с двумя орудиями для спуска: ледянкой и тюбингом. Ледянка, правда, говорит папа Сергей, не едет.

— Для ледянки нужен лед. У нас возле дома есть горка, вот там можно — ее так раскатали, что она ледяная.

Энергичная семилетняя Милана папины слова подтверждает: на ледянке, говорит, до конца горки не доезжала. То ли дело тюбинг, который подарила бабушка. Милана, пока не катается, не упускает возможности сесть на шпагат. Четырехлетняя сестра Ксюша кататься отказывается: просит папу, разве что, покружить ее на ледянке.





— Старшая сегодня вышла на лыжах покататься — вызвала фурор во дворе. Никто такого не видел уже давно, только по телевизору. А, оказывается, лыжи существуют, — шутит Сергей.

— Папа, папа, я не еду! — зовет Милана.

Пока папа собирался на помощь, к сестре уже побежала младшая дочка. Правда, сил подтолкнуть сестру у нее все-таки не хватает.

— Вчера мы в гости ездили, вот там дети гуляли мы раньше — просто валяли друг друга в снегу. В нашем детстве не было мультиков на айпаде, электронных гаджетов. Больше времени занимали вот такие простые забавы, — резюмирует Сергей.











