Знакомство музыкантов группы NAVI с мастером современной драматургии произошло случайно — Евгений Гришковец неожиданно пожаловал на гомельский концерт артистов.

"Весной мы играли сольный концерт в Гомеле и даже не знали, что тогда же в городе был спектакль Гришковца, и он — тоже случайно — появился на нашем концерте. Мы заметили его в зале и пригласили на сцену. Мы играли, он рассказывал что-то интересное. Концерт получился очень уютный", — рассказал Лукьяненко в студии радио Sputnik.

С того момента артисты начали переписываться, и скоро возникла идея создать совместную песню. В результате 16 декабря прошлого года свет увидела лирическая композиция "Колыбельная". Артем и Ксения даже не ожидали, что на эту композицию будет такое невероятное количество откликов.

"Евгений сам очень доволен. Ему было очень важно, чтобы все получилось. Для нас это большой шаг вперед. Евгений говорил нам, что не хочет останавливаться и хочет сделать еще три песни", — отметила Жук.

"Кроме того, Евгений сейчас работает над новым спектаклем, премьера которого пройдет весной в Москве. И наша музыка прозвучит и там. Мы сейчас работаем над этим и очень волнуемся", — добавил Лукьяненко.

Также музыканты группы NAVI подтвердили свои планы начать новый год новым альбомом и объявили дату его выхода.

"Из-за того, что сейчас происходит с конкурсом "Евровидение", нам очень важно сказать всем людям, что мы — люди музыки, а не люди пиара и других вещей. Поэтому мы приняли решение объявить, что наш новый альбом выйдет в свет утром 20 января — в день национального отбора, и будет называться "Иллюминация", — рассказали музыканты.

В новом альбоме группы будет 8 песен — 4 по-белорусски и 4 по-русски, среди них есть и песни, которые до сих пор не звучали на концертах. По словам артистов, название альбома "Иллюминация" выбрано не случайно. Именно такое впечатление оставляют после себя песни, вошедшие в альбом. Среди них, кстати, и композиция "История моей жизни", на которую в прошлом году музыканты сняли клип.

Полная версия беседы с солистами группы NAVI Ксенией Жук и Артем Лукьяненко о новом альбоме "Иллюминация", сотрудничестве со знаменитым драматургом Евгением Гришковцом и участии в национальном отборе "Евровидения" — в аудиозаписи Sputnik Беларусь.