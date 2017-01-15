На днях стало известно, что в Минске начался снос корпусов бывшей 2-й больницы, на месте которой инвесторы из ОАЭ собираются строить многофункциональный комплекс. REALTY.TUT.BY вспомнил — не один ценный кусок земли в центре простаивает под заброшенным зданием. Остается неопределенной судьба бывшей Минской областной детской больницы на улице П. Бровки, 5. Здание пустует с 2004 года, находится под охраной государства и потихоньку разваливается.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

О судьбе неиспользуемого здания детской больницы на Бровки писали не раз после того, как сама больница переехала в Боровляны. По заброшенным больничным коридорам лазили подростки, в палатах ночевали бомжи, под окнами пили…



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В 2009 году случился пожар , после этого Миноблисполком (на его балансе находится здание) организовал охрану.



Фото: Юлия Альгерчик, TUT.BY



Фото: Юлия Альгерчик, TUT.BY



Фото: Юлия Альгерчик, TUT.BY

В 2010 году появилась надежда, что Миноблисполком больницу реконструирует. Проект был готов. «На реконструкцию по расчетам должно уйти 60 млрд рублей (неденоминированных)», — называл точную сумму Андрей Яскевич, директор КУП «УКС Миноблисполкома». Но дело заглохло: в бюджете не нашлось таких средств.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Прошло семь лет. О том, что больница охраняется, не сразу и догадаешься. Во двор заходим через небольшой сквер. Там — ни души. Фасад за давностью лет почернел, окна разбиты. Попасть в здание теперь уже невозможно — на первых этажах решетки.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Мы в эту больницу лазили и до пожара, и даже после, — вспоминает автор фотографий заброшенной больницы Юлия. — Это уже позже ее начали охранять. И хорошо! Там бомжи жили, подростки слонялись…

Юлия показывает снимки: в больничной палате под грязными одеялами и тряпьем отдыхает человек. В операционной, где с потолка во время пожара лоскутами слезла краска, ужинают двое…



Фото: Юлия Альгерчик, TUT.BY

Фото: Юлия Альгерчик, TUT.BY

Фото: Юлия Альгерчик, TUT.BY

Фото: Юлия Альгерчик, TUT.BY

Фото: Юлия Альгерчик, TUT.BY

— Не то что в здание, во двор заходить запрещено, — остановил нас представитель департамента охраны и попросил удалиться с территории больницы.

По большому счету, дело было не в съемке, а в том, чтобы посмотреть, в каком состоянии больница сейчас. Ничего нового не увидели: здание продолжает ветшать.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

И это при том, что оно внесено в Государственный список историко-культурных ценностей и, по идее, должно содержаться в приличном виде.

О том, что будет со зданием бывшей детской больницы на Бровки, спросили у Сергея Трусова, председателя Комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома.

— Проектная документация готова, — рассказал Сергей Иванович. — Есть согласие руководства республики о том, что мы должны отремонтировать это помещение и переселить туда все службы Миноблисполкома, которые разбросаны по городу. Но денег нет. К сожалению, даже тех средств, что выделяются на инвестиционные программы, не хватает на то, чтобы достроить те объекты, что начаты (например, ФОК в Воложине, оздоровительный центр в Ждановичах. — Прим. TUT.BY). А еще один долгострой позволить себе не можем. Если бы объект не был под охраной государства, то его давно бы снесли или отдали какому-то инвестору. Но поскольку здание внесено в Государственный список историко-культурных ценностей, мы его и будем реставрировать, но когда — не могу сказать.