Студии довелось поработать с очень интересным проектом. Исходным материалом была однокомнатная квартира в новостройке площадью 57 м.кв. Интерьер создавался для одного человека, который иногда будет жить в этой квартире. Изначально в квартире была жилая комната, кухня, кладовка, санузел, лоджия и коридор. Стояла задача организовать полноценное спальное место, кухню, небольшое рабочее место и зону для гостей и отдыха.



Изначальная планировка большой «однушки».



— Исходя из того, что площадь однокомнатной квартиры вполне себе большая, было решено сделать координальную перепланировку и превратить «однушку» в полноценную двухкомнатную квартиру, — рассказывает ведущий художник-дизайнер студии дизайна интерьера « ДиКинг » Оксана Масленникова. — Кухня была перенесена на место кладовки и коридора. Больших трудностей это не вызвало, поскольку в доме спроектированы электрические плиты. Санузел был немного увеличен за счет коридора, благодаря этому появилось место для встроенного шкафа со стиральной машиной. Учитывая то, что кухня после перепланировки находится в дальнем углу квартиры без своего окна, было решено увеличить балконный проем в гостиной. Вместо окна с дверью установили французские окна, это позволило большему количеству естесственного света проникать в помещение. Рабочее место спроектировано на балконе. А чтобы работать и отдыхать на нем было комфортно в любое время года, стены были обшиты утеплителем, а окна заменены на «теплые».



После перепланировки квартира стала «двушкой».

В квартире учтено все для полноценного проживания одного-двух человек. Кухня оснащена необходимой бытовой техникой, обеденная группа без труда разместит четырех человек. В гостиной расположился диван-трансформер, что дает дополнительное спальное место, если к хозяйке придут гости.





















В прихожей спроектирован большой шкаф-купе с открытой вешалкой, консолью и пуфом.













Заказчица хотела уютный светлый интерьер с яркими акцентами. Поскольку скандинавский стиль призван создавать уютный и светлый интерьер, на нем и остановился наш выбор. А чтобы светлая гамма стала более динамичной и контрастной, были добавлены черные элементы мебели, светильники, картины и постеры. Яркими акцентами стали желтые вставки на мебели и в текстиле.

На месте кухни организовали спальню с большой кроватью, туалетным столиком, шкафом и прикроватными тумбочками. Помещение не очень большое, поэтому цветовая гамма выбрана также светлая с контрастной черной люстрой и желтым текстилем.









Серые обои с фактурой льна «работают» идеальным фоном для белой мебели. По стилю спальня немного отличается от предыдущего пространства. Здесь появились классические элементы в виде осветительных приборов, карниза и розетки под люстру.









Просторный балкон получился многофункциональным. На нем разместилось рабочее место, шкаф и комод для хранения, и место отдыха в виде двух кресел и сервировочного столика. Стены обшиты евровагонкой и выкрашены в светло-серый цвет. Как и в спальне, серый фон хорошо гармонирует с черным, белым и коралловым цветами.













В санузле использовалась белая плитка и керамогранит под деревянные доски. Освежает это сочетание яркая зелень.













В целом, получился очень уютный и функциональный интерьер. На все работы, черновые и чистовые материалы и мебель было потрачено около $ 16 тыс. Большая часть мебели — готовая, среднего ценового сегмента, отделочные материалы подбирались недорогие, польских и белорусских производителей.

Все материалы проекта «Большая квартира»

Партнер проекта: Студия дизайна интерьера « ДиКинг ». Разработка индивидуальных дизайн-проектов квартир, частных домов, а также помещений общественного назначения. Разработка полной документации, реализация проектов под ключ.