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Делаем из "однушки" полноценную "двушку" с женским интерьером. Проект "Большая квартира"
Студии довелось поработать с очень интересным проектом. Исходным материалом была однокомнатная квартира в новостройке площадью 57 м.кв. Интерьер создавался для одного человека, который иногда будет жить в этой квартире. Изначально в квартире была жилая комната, кухня, кладовка, санузел, лоджия и коридор. Стояла задача организовать полноценное спальное место, кухню, небольшое рабочее место и зону для гостей и отдыха.
В квартире учтено все для полноценного проживания одного-двух человек. Кухня оснащена необходимой бытовой техникой, обеденная группа без труда разместит четырех человек. В гостиной расположился диван-трансформер, что дает дополнительное спальное место, если к хозяйке придут гости.
В прихожей спроектирован большой шкаф-купе с открытой вешалкой, консолью и пуфом.
Заказчица хотела уютный светлый интерьер с яркими акцентами. Поскольку скандинавский стиль призван создавать уютный и светлый интерьер, на нем и остановился наш выбор. А чтобы светлая гамма стала более динамичной и контрастной, были добавлены черные элементы мебели, светильники, картины и постеры. Яркими акцентами стали желтые вставки на мебели и в текстиле.
На месте кухни организовали спальню с большой кроватью, туалетным столиком, шкафом и прикроватными тумбочками. Помещение не очень большое, поэтому цветовая гамма выбрана также светлая с контрастной черной люстрой и желтым текстилем.
Серые обои с фактурой льна «работают» идеальным фоном для белой мебели. По стилю спальня немного отличается от предыдущего пространства. Здесь появились классические элементы в виде осветительных приборов, карниза и розетки под люстру.
Просторный балкон получился многофункциональным. На нем разместилось рабочее место, шкаф и комод для хранения, и место отдыха в виде двух кресел и сервировочного столика. Стены обшиты евровагонкой и выкрашены в светло-серый цвет. Как и в спальне, серый фон хорошо гармонирует с черным, белым и коралловым цветами.
В санузле использовалась белая плитка и керамогранит под деревянные доски. Освежает это сочетание яркая зелень.
В целом, получился очень уютный и функциональный интерьер. На все работы, черновые и чистовые материалы и мебель было потрачено около $ 16 тыс. Большая часть мебели — готовая, среднего ценового сегмента, отделочные материалы подбирались недорогие, польских и белорусских производителей.
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Проект перепланировки 57 квадратных метров.
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