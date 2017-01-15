Сегодня белорусские компании столкнулись со снижением спроса потребителей на товары и услуги, которые раньше имели большую популярность. Мы регулярно читаем и слышим о закрытии маленьких компаний, поглощении их лидерами рынка, уменьшении бюджетов и сокращении штата. При этом многие бизнесмены готовы открывать новые заведения в различных отраслях экономики, стремясь занять свободные ниши и развивать своё дело, несмотря на кризисное время.

Перед тем, как приступить к реализации новой стратегии бизнеса, важно рассчитать возможные риски и быть готовым к тому, что клиенты, партнеры и конкуренты могут изменить свои приоритеты в зависимости от положения текущей экономической реальности. Чтобы остаться «на плаву» и сохранить достигнутые результаты, могут понадобиться дополнительные средства для увеличения оборотного капитала, закупки основных средств и решения других целей вашего бизнеса.

Взвесив все «за» и «против», вы собираетесь отправиться в банк и подать заявку на получение финансирования кредитному комитету банка. Прежде, чем это сделать, нужно выбрать банк-кредитор и понять, на каких условиях вы сможете получить желаемую сумму.

Финансы TUT.BY собрали информацию об основных кредитах для бизнеса в банках Беларуси. В каталоге кредитов для бизнеса вы можете установить необходимые параметры для кредита и выбрать наиболее подходящий для вас финансовый продукт одного из представленных в сервисе банков: АБСОЛЮТБАНК, Банк Москва-Минск, Беларусбанк, Белагропромбанк, Белгазпромбанк, Белорусский народный банк, Идея Банк, МТБанк, РРБ-Банк, Франсабанк, Цептер Банк.

Выбор банка – один из дополнительных параметров каталога. Первое, что необходимо заполнить для ознакомления со списком кредитов – это желаемая сумма, тип валюты ( BYN , USD , EUR , RUB) и срок кредитования. После установки заданных параметров фильтрации сервис предоставит вам доступные кредиты от белорусских банков.







Чтобы сократить число неподходящих для вас кредитов, мы рекомендуем воспользоваться дополнительными фильтрами. Если вы привыкли работать с определенными банками или ваши бизнес-партнеры рекомендовали вам какие-то конкретные финансовые институты – вы можете установить несколько желаемых банков-кредиторов, которым вы хотите отправить кредитную заявку.





Устанавливая цель получения кредита (например, на приобретение автотранспорта), сервис формирует для вас наиболее выгодные предложения и исключает из окна выдачи те кредитные продукты, которые предназначены для других целей. Стоит отметить, что в данном фильтре представлены наиболее популярные цели, которых современные белорусские компании достигают с помощью дополнительного финансирования:



- открытие бизнеса;

- пополнение оборотных средств;

- приобретение автотранспорта;

- приобретение недвижимости;

- приобретение основных средств.

Если ни одна из популярных целей финансирования не соответствует целям вашего бизнеса, вы можете установить такие параметры, как «Без установления целевого использования» или «Другая цель». Так вы сможете исключить узкоспециализированные банковские продукты.

Фильтрация также позволяет указать удобную форму предоставления кредитной линии (возобновляемая, не возобновляемая, овердрафт, разовый кредит, наличная или безналичная форма).

Наконец, последний дополнительный фильтр помогает классифицировать предложения банков по тому, каким правовым статусом обладает кредитополучатель. Это могут быть как юридические лица и индивидуальные предприниматели, так и физические лица, являющиеся учредителями компаний.

В результирующем окне, после того, как вы установите приемлемые для вас параметры кредита, сервис предложит вам все доступные предложения белорусских банков по кредитам для бизнеса. Ознакомившись со ставками, сроком и дополнительными условиями, вы не отходя от монитора можете отправить заявку на рассмотрение в любой из понравившихся банков.

Если ни один из предложенных вариантов вам не подошел, вы можете заполнить общую заявку для всех присутствующих в каталоге банков, и в течение ближайшего времени они сделают для вас индивидуальное предложение.







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