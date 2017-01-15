Если вы любите суши, но постоянно путаете маки, нигири и гунканы, вам не избежать неловких ситуаций. Чтобы раз и навсегда разобраться, чем одни виды отличаются от других, AFISHA.TUT.BY совместно с компанией «Суши Весла» пошла от обратного и не свернула суши, а развернула их. Теперь вы не только сможете их различать, но и возможно приготовите дома по образцу.







