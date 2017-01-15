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Все виды суши в одной картинке. Инфографика

16.01.2017 09:00 — Разное | Tut.by  
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Если вы любите суши, но постоянно путаете маки, нигири и гунканы, вам не избежать неловких ситуаций. Чтобы раз и навсегда разобраться, чем одни виды отличаются от других, AFISHA.TUT.BY совместно с компанией «Суши Весла» пошла от обратного и не свернула суши, а развернула их. Теперь вы не только сможете их различать, но и возможно приготовите дома по образцу.



 
 
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Как отличить одни суши от других, и что входит в их состав.

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