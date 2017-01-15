

Ваша семья ожидает появления малыша? Необходимо решить вопрос, как выбрать детский матрас для кроватки и обустроить спальное место? На вас ложится ответственность за комфорт ребенка во время сна, который влияет не только на его настроение, активность, но и на здоровье.

Нюансы выбора детского матраса

Подобрать кроватку и матрас не так уж просто. Магазины детских товаров предлагают большой ассортимент данной продукции. Какими критериями руководствоваться при выборе?

Нужно, чтобы изделие идеально соответствовало кроватке.

Должен быть удобным по высоте.

Наполнители не должны вызывать аллергии.

Чехол лучше приобретать из натуральных материалов.

Разному возрасту ребенка подходит разная жесткость.

Покупая матрас, родители обязаны задуматься не только над его длиной, шириной, но и над свойствами, связанными с наполнителем (кокосовая койра или сочетание волокна и латекса). Обязательно замерьте кроватку. Выбранное изделие не должно быть большим (могут появиться бугры, впадины) и маленьким (возрастает вероятность того, что ребенок может травмироваться). Купленный матрас должен обеспечивать крепкий сон и правильный изгиб позвоночника, не зависящий от того, как ваш малыш любит спать.

Особенности ортопедических изделий

Для предотвращения появления у вашего ребенка проблем с позвоночником, спальное место должно быть упругим, умеренно жестким, а не мягким. Только после года малыша можно укладывать на более нежную постель. Лучше, чтобы детский матрас был ортопедический. Врачи-педиатры под этим понимают способность изделия обеспечить для ребенка поддержку позвоночника вне зависимости от позы, в которой он привык спать или бодрствовать.

Как выбрать детский матрас: характеристики видов

Современные технологии развиваются, что приводит к появлению на рынке более совершенной продукции. Востребованные - это беспружинные изделия, исключающие в процессе сна на кроватке скрип и эффект волны. Они обошли свойствами матрасы, подразделяющиеся от наличия установленных пружин на 2 типа: зависимые типа «bonnell» и независимые варианты. Отличаются они ценой (вторые дороже) и соответствием требованиям со стороны ортопедии.

Зависимый пружинный блок является экономичным. Пружины (диаметром 10 см) соединены цепочкой специальных скоб. Но при приличной нагрузке отдельные участки на таких матрасах продавливаются. Это негативно влияет на состояние позвоночника растущего малыша.

Выбирайте изделие с пружинами меньшего диаметра, усиленное с двух сторон стальным каркасом, или с устройством независимого пружинного блока. Данный матрас не провисает (каждая пружина диаметром 2-6 см находится в отдельном чехле).

Выбор чехлов

Выбирая детский матрас, молодые родители обращают внимание на чехол. Но удивительные рисунки или яркость цветов не являются главными аргументами к покупке. Важным считается наличие молнии по периметру (что позволяет легко и удобно его снимать, удалять пыль, стирать) и используемый материал.

Дешевым вариантом, но проблемным в части стирки является бязь или ситец. Хлопок, бамбуковая ткань или трикотаж (СтрессФри / StressFree) — более дорогие, но гораздо качественнее.

Надеемся, что наши рекомендации подскажут, как выбрать детский матрас, который станет залогом сладкого сна вашего любимого малыша, а в магазинах из каталога TAM.BY вы сможете приобрести заинтересовавшее вас изделие.