Прокуратура Южной Кореи запросила разрешение на арест Ли Джэёна (Jay Y. Lee), вице-президента Samsung, сына недееспособного председателя компании Ли Гонхи (Lee Kun-hee) и фактического руководителя производителя техники, передает vc.ru со ссылкой на Bloomberg . Он подозревается в подкупе президента страны Пак Кын Хе (Park Geun-hye).



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Следствие считает, что Samsung под управлением Ли Джэёна перечислила 22 млрд вон (18 млн долларов) на счета фирмы подруги президента Чхве Сун Силь (Choi Soon-sil) и еще 20,4 млрд вон (17,2 млн долларов) перевела в связанные с ней благотворительные организации, уточняет агентство Yonhap. В частности, компания рассчитывала на поддержку государства при слиянии в 2015 году двух связанных с Samsung организаций — Cheil Industries Inc. и Samsung C&T Corp.

Перед непосредственным арестом ордер должен быть утвержден судом. Заседание по этому вопросу намечено на среду, 18 января.

Акции Samsung вскоре после заявления прокуратуры упали более чем на 2,3%. Компания не прокомментировала это требование.

48-летний Ли Джэён стал фактическим руководителем Samsung после того, как его отец был госпитализирован в 2014 году и стал недееспособен. 11 января 2017 года его уже вызывали в прокуратуру для дачи показаний по делу о выплатах компаниям, связанным с подругой президента.

В конце 2016 года прокуратура Южной Кореи обвинила президента страны Пак Кын Хе в том, что она поддерживала коррупционную схему своей подруги Чхве Сун Силь, которая требовала от компаний переводить средства в подконтрольные ей организации. Также следствие считает, что Чхве принимала участие в управлении страной, не занимая при этом каких-либо постов. В декабре 2016 года, после многотысячных акций протеста, парламент Южной Кореи объявил президенту импичмент.