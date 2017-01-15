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Южнокорейская прокуратура потребовала арестовать руководителя Samsung
Прокуратура Южной Кореи запросила разрешение на арест Ли Джэёна (Jay Y. Lee), вице-президента Samsung, сына недееспособного председателя компании Ли Гонхи (Lee Kun-hee) и фактического руководителя производителя техники, передает
Следствие считает, что Samsung под управлением Ли Джэёна перечислила 22 млрд вон (18 млн долларов) на счета фирмы подруги президента Чхве Сун Силь (Choi Soon-sil) и еще 20,4 млрд вон (17,2 млн долларов) перевела в связанные с ней благотворительные организации,
Перед непосредственным арестом ордер должен быть утвержден судом. Заседание по этому вопросу намечено на среду, 18 января.
Акции Samsung вскоре после заявления прокуратуры упали более чем на 2,3%. Компания не прокомментировала это требование.
48-летний Ли Джэён стал фактическим руководителем Samsung после того, как его отец был госпитализирован в 2014 году и стал недееспособен. 11 января 2017 года его уже вызывали в прокуратуру для дачи показаний по делу о выплатах компаниям, связанным с подругой президента.
В конце 2016 года прокуратура Южной Кореи
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Он подозревается в подкупе президента страны Пак Кын Хе.
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